Horoscope du jour signe par signe (jeudi 16 septembre 2021)

Bélier (21/03 – 20/04)

La vie serait beaucoup plus simple s’il n’y avait pas d'”autres personnes” à gérer. Il n’y aurait personne pour nous énerver, personne pour nous laisser tomber, personne pour se mettre en travers de notre chemin, et personne pour se disputer avec nous. Mais il n’y aurait également personne à blâmer lorsque les choses tournent mal. Lorsque nous sommes seuls, il est beaucoup plus facile de se rappeler que nous sommes responsables de nos actes. Même si quelqu’un dans votre entourage se comporte mal, vous n’êtes pas obligé de réagir de la même manière. Comme votre souverain, Mars, s’installe dans un nouveau signe, si vous lui offrez un rameau d’olivier, sa réaction vous surprendra.

Taureau (21/04 – 21/05)

Lorsque nous sommes sous pression, et que nous n’avons pas d’autre choix que d’agir, les mesures désespérées auxquelles nous avons recours s’avèrent parfois inspirées. Mais, la plupart du temps, nos idées les plus brillantes surviennent lorsque nous nous sentons en confiance, dans notre zone de confort mais poussés à la limite de nos connaissances. C’est alors que nous formulons des idées et que nous sommes ouverts à l’expérimentation de l’inconnu. Instinctivement, nous savons ce qu’il faut garder et ce qu’il faut jeter. Mettez ces capacités à profit aujourd’hui, et vous pourriez réaliser quelque chose de vraiment remarquable.

Gémeaux (22/05 – 22/06)

Un problème est-il vraiment un problème lorsque, la plupart du temps, vous pouvez oublier que vous l’avez ? Ou quand il vous pousse à faire quelque chose qui doit être fait – et que vous ne pouvez que gagner à faire ? Un véritable problème survient lorsqu’elle dévore tellement notre temps et notre énergie que nous ne pouvons penser à rien d’autre. Si elle nous fait nous sentir dépassés. Lorsque nous réalisons que nous n’aimons pas ce que nous faisons de notre vie, nous devons faire des changements. Avec Mars dans un nouveau signe, si vous décidez de vous amuser, vous aurez de nombreuses raisons de sourire.

Cancer (23/06 – 23/07)

Les décisions sont des choses effrayantes. Une fois qu’elles ont été prises, il est difficile de les annuler. Elles ont des conséquences auxquelles nous devons faire face. Lorsque nous décidons d’une chose (et pas d’une autre), nous nous mettons en danger. Mais il y a aussi un effet libérateur indéniable. Bien que vous ayez franchi une étape irrévocable, vous avez encore une certaine marge de manœuvre. Bien que vous ne puissiez pas revenir complètement sur votre choix parce que vous avez lancé une balle, comme Mars s’installe dans un nouveau secteur du ciel, vous verrez bientôt que les résultats de votre décision sont positifs.

Lion (24/07 – 23/08)

Quelque chose est en train de changer. À partir de maintenant, les choses vont être différentes. Vous ne pouvez plus continuer de la même manière. Alors que Mars s’installe dans un nouveau signe, vous allez tirer un trait sur le passé et le tenir à l’écart, non seulement de votre avenir mais aussi de votre présent. Vous avez le pouvoir de modifier une situation afin de trouver un sentiment de satisfaction dont vous n’avez pu que rêver. Il est temps de sortir et de s’activer. Concentrez-vous sur vos forces et profitez de l’énergie disponible. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous.

Vierge (24/08 – 23/09)

On ne peut pas toujours dire que l’on est dans un état de confusion. C’est le but, n’est-ce pas ? Il est déjà difficile d’être objectif dans le meilleur des cas ! Mais si nous restons trop longtemps sans cette lentille d’objectivité, nous risquons de tomber dans une confusion encore plus grande. Pourquoi est-ce que je mentionne cela ? Non, je n’essaie pas de vous dire que vous êtes confus – en fait, c’est plutôt le contraire. Il vous est donné l’occasion de voir une vieille situation avec un regard neuf. Ne laissez pas la fierté vous empêcher de tirer le meilleur parti de la clarté de votre vision. Profitez de l’instant et agissez.

Balance (24/09 – 23/10)

Lorsque les gens ont beaucoup en commun, lorsqu’ils sont d’accord avec ferveur sur neuf points sur dix, le dixième point, où il y a une différence d’opinion, peut devenir un sujet extrêmement délicat. Les disputes sur le point de conflit peuvent être plus chaudes que les disputes entre des personnes qui ne sont absolument pas d’accord entre elles. Avec Mars qui s’installe dans votre signe, vous n’avez pas besoin de laisser une différence d’opinion mineure se transformer en une source majeure de confrontation. Vous avez la perspicacité de proposer une autre façon (harmonieuse) d’aller de l’avant.

Scorpion (24/10 – 22/11)

De nos jours, il existe tellement de formules d’assurance différentes que nous pouvons nous couvrir pour toutes les éventualités. Mais apportent-ils jamais une véritable tranquillité d’esprit ? Les gens dépensent une grande quantité de temps précieux, d’énergie et d’argent à s’inquiéter de possibilités qui ont peu de chances de se produire. Mars, dans un nouveau signe, vous permet de vous concentrer sur les problèmes probables. Si quelque chose n’est que “possible”, vous pouvez vous en occuper quand (ou si) cela commence à devenir une réalité. Concentrez votre énergie positive sur ce qui compte plus que tout le reste aujourd’hui.

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Vous devez tirer le meilleur parti d’une situation que vous ne comprenez pas entièrement et que vous trouvez de plus en plus frustrante à gérer. Pourtant, malgré le fait que vous vous sentez inconfortablement impliqué, vous faites des progrès. Avec un Mars enthousiaste dans un nouveau secteur du ciel, tant que vous continuez à avancer pas à pas et que vous restez optimiste, votre approche positive apportera le changement que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez beaucoup plus, beaucoup plus de raisons que vous ne le pensez de garder votre plus cher espoir. Continuez… et continuez à espérer.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Que pouvons-nous savoir, si ce n’est nous-mêmes ? Bien que cela semble assez sensé en principe, en réalité, bien sûr, ce n’est pas si simple. Au lieu de la certitude, de la confiance et de la conviction, nous devons souvent faire face à l’incertitude, au doute et à la confusion. Et, dans une société qui valorise le succès, il peut être difficile d’admettre nos craintes et de demander l’aide dont nous avons besoin. Et il est bien plus facile de s’en tenir à des choix stupides plutôt que de s’exposer à l’embarras. Soyez assez grand pour savoir ce que vous ne savez pas aujourd’hui. L’aide dont vous avez besoin est disponible.

Verseau (21/01 – 19/02)

Imaginez que vous avez eu un tuyau et que vous avez décidé de parier sur un cheval. Si c’est une certitude, la cote ne sera probablement pas bonne. Mais qu’est-ce qu’une certitude ? On dit que “les seules certitudes sont la mort et les impôts” – et il semble qu’il y ait beaucoup de gens riches qui parviennent à éviter ces derniers ! Et ceux qui ont une disposition spirituelle affirment que la mort n’est qu’une transformation mystérieuse plutôt qu’une finalité. La joie de la vie ne réside-t-elle pas dans le fait qu’elle est pleine d’incertitudes ? Lorsque Mars s’installe dans une nouvelle maison, vous pouvez être certain que quelque chose de bien se passe.

Poissons (20/02 – 20/03)

On nous dit qu’il faut “compter ses chances”. Mais à quoi bon ? Sommes-nous censés mettre sous le tapis les corvées et les frustrations de la vie quotidienne ? Pourquoi ne pas dire les choses telles qu’elles sont ? Mon Dieu ! Pour être honnête, je ne m’attendais pas à entendre un tel cynisme de votre part. Oups ! C’est moi qui ai écrit ça, pas vous ! Pourtant, n’est-il pas vrai que vous vous sentez incompris et sous-estimé ? C’est peut-être un peu cliché de dire que lorsque nous cherchons le bon côté de la vie, nous en trouvons souvent plus que ce à quoi nous nous attendons. Mais, avec Mars dans un nouveau signe, une approche optimiste vous apportera le bonheur.