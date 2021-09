Horoscope Capricorne aujourd’hui vendredi 1 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Capricorne, nous savons combien cela vous fait mal d’échouer. Une trahison arrive qui ne fera pas de vous un iota de grâce, mais vous ne devez pas la laisser vous hanter ou gâcher votre journée. Éloignez-vous de cette personne si vous le jugez nécessaire.

Aujourd’hui sera une journée de travail très chaotique, Capricorne. Ne laissez pas le désordre régner dans votre routine et ne commencez pas une centaine de choses à la fois. Allez-y doucement et terminez les tâches en attente avant d’en commencer d’autres.

Santé

De ce que vous mangez aujourd’hui, la composition de votre corps résultera aujourd’hui. Pensez-y et rappelez-vous toujours que nous sommes ce que nous mangeons. Incluez les légumes et les légumes verts dans votre alimentation et réduisez votre consommation de viande une fois pour toutes.

Travail

Vous vous voyez dans l’obligation de faire appel à un expert, même si vous vous caractérisez par le désir de tout régler vous-même. Soyez humble et mettez votre fierté et votre ego de côté pour sortir de cette situation embarrassante.

Argent

Il peut y avoir de l’argent supplémentaire à cause de vos cartes de crédit, mais n’oubliez pas que vous devez les utiliser avec sagesse et modération, sachant comment les utiliser surtout en cas d’urgence. Parce que cet argent ne vous appartient pas et vous devrez le rendre en ajoutant des intérêts.

Amour

Il peut sembler que l’amour dans votre relation s’estompe, mais vous devez vous rappeler qu’il y a parfois de meilleurs moments et d’autres moins bons. Essayez de trouver des plans alternatifs qui aident votre relation à sortir de la routine.

Voyage

Cet automne, profitez-en pour partir avec vos compagnons de randonnée, la coexistence vous enrichira personnellement et vous vivrez des moments de grand plaisir et de bonheur. Ce sera une expérience inoubliable.

Amitié

L’un de vos meilleurs amis peut avoir besoin de vos conseils et de votre soutien parce qu’il traverse une période difficile. Vous devez offrir votre amitié comme il l’a fait avec vous et lui montrer qu’il vous a à ses côtés inconditionnellement.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 64.

Astuce du jour pour le Capricorne aujourd’hui vendredi 1 octobre 2021