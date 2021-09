Horoscope Capricorne aujourd’hui mercredi 29 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Capricorne, travaillez sur la façon dont vous dites les choses. N’oubliez pas que pour ne blesser personne, vous devez traiter les autres comme vous aimeriez être traité. N’agissez pas et ne dites rien de manière précipitée, car cela pourrait avoir des conséquences.

Le perfectionnisme c’est bien, mais dans une certaine mesure. Ne soyez pas obsédé si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez la première fois aujourd’hui, Capricorne.

Santé

Cette sensation de brûlure que vous ressentez dans vos parties pourrait être une infection, il n’y a pas de remède, vous et votre partenaire devez vous occuper de ce problème délicat et prendre rendez-vous avec votre médecin pour vous aider dans votre rétablissement.

Travail

La fortune vous sourit, aujourd’hui sera une excellente journée pour démarrer un nouveau projet, le moment est venu de montrer de quoi vous êtes capable et de gagner cette augmentation de salaire pour laquelle vous vous battez depuis si longtemps.

Argent

Si vous avez besoin de plus d’argent, ne vous attendez pas à ce qu’il pleuve du ciel, cherchez du travail. Épuisez toutes les possibilités dont vous disposez pour trouver un emploi et ne vous concentrez pas uniquement sur l’envoi de CV depuis votre domicile. Sortir et interagir avec les gens vous aidera à le trouver.

Amour

Vous traversez une période où vous avez des problèmes de communication avec votre partenaire, mais si vous cédez et êtes d’accord avec lui, ils peuvent s’améliorer sur cet aspect, il est parfois préférable de mettre la fierté de côté et de céder pour que les choses se passent bien.

Voyage

Chaque nuage a une ligne argentée! Dans le passé, vous ne pouviez pas faire le voyage de vos rêves, mais c’est maintenant le moment où cela va définitivement changer et vous pouvez atteindre cet objectif. Profitez de ce bon moment et profitez de ce voyage pour en faire un souvenir dans votre mémoire indélébile.

Amitié

Un de vos grands amis pourrait s’impliquer dans un problème sans le vouloir, lui offrir votre amitié inconditionnelle et lui donner les conseils que vous seul savez lui donner. Vous devez vous impliquer dans son problème pour l’aider à s’en sortir.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 14.

Citation du jour pour le Capricorne aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

La première étape pour être aimé est d’apprendre à aimer ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir.

Astuce du jour pour le Capricorne aujourd’hui mercredi 29 septembre 2021

Capricorne, votre horoscope du jour révèle qu’aujourd’hui vous avez une très faible estime de vous-même. Prenez le temps de passer du temps et d’améliorer votre estime de soi.

Le Capricorne est le 10ème signe du zodiaque. Son élément est la terre, comme celui du Taureau et de la Vierge. Les personnes nées entre le 23 décembre et le 20 janvier appartiennent au signe du Capricorne.