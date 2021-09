Horoscope Capricorne aujourd’hui jeudi 30 septembre : amour, argent, santé et conseils du jour

Capricorne, restez vigilant dans le domaine de l’amour car certains problèmes peuvent apparaître en raison de vos insécurités. Il est très important que vous appreniez à passer du temps seul avec vous-même afin de pouvoir vous ouvrir pleinement aux autres.

Nous savons tous que vous êtes ambitieux et perfectionniste, Capricorne. A tel point que, parfois, vos objectifs ne sont pas réalistes et ils vous absorbent. Allez-y plus lentement et si vos objectifs actuels sont trop difficiles à atteindre, changez-les. Ne construisez pas la maison à partir du toit.

Santé

Vous remarquez que votre peau s’irrite après le rasage, il est peut-être temps d’essayer des produits qui facilitent le rasage sans agresser votre peau. Rendez-vous dans votre magasin de cosmétiques et demandez conseil au vendeur. Il recommande sûrement quelque chose qui vous aide avec ce dont vous avez besoin.

Travail

Vous avez beaucoup enduré dans votre poste actuel, aujourd’hui vous pouvez présenter votre lettre de démission, vos patrons ne seront pas d’accord puisque vous êtes un grand travailleur, mais vous ne voulez plus travailler avec eux, essayez de trouver un accord pour que votre situation soit démêlé.

Argent

Jupiter a conspiré en votre faveur, la réussite économique que vous attendiez depuis si longtemps viendra entre vos mains grâce à votre persévérance dans les affaires, vous avez travaillé dur et vous recevrez votre récompense. Profitez de ce grand moment financier.

Amour

Sortez de votre zone de confort et tombez amoureux, vous devez prendre un risque, sinon vous n’atteindrez jamais le plein bonheur. Une vie pleine d’amour est une vie pleine de bonheur. N’ayez pas peur d’ouvrir votre cœur à quelqu’un d’autre.

Voyage

Vous n’êtes pas sur une lancée ! Sans aucun doute une autre occasion manquée de sortir de la routine, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de meilleurs moments pour voyager. Profitez de ces jours pour réparer votre maison et faire du tourisme dans votre ville, en faisant une longue promenade.

Amitié

Aujourd’hui est un grand jour pour vous de rassembler tous vos amis et d’annoncer vos projets pour l’avenir. Tout le monde vous soutiendra sûrement dès le premier instant.

Surprises

Votre chiffre porte-bonheur aujourd’hui est le 44.

Astuce du jour pour le Capricorne aujourd’hui jeudi 30 septembre 2021

Capricorne, vos soucis ne vous laissent pas vous reposer comme vous le devriez. L’Horoscope du Jour vous recommande de pratiquer la méditation ou le yoga avant de vous coucher.

Le Capricorne est le 10ème signe du zodiaque. Son élément est la terre, comme celui du Taureau et de la Vierge. Les personnes nées entre le 23 décembre et le 20 janvier appartiennent au signe du Capricorne.