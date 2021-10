Horoscope Balance aujourd’hui lundi 4 octobre : amour, argent, santé et conseils du jour

in

Balance, ne tenez pas vos proches pour responsables des décisions que vous avez prises avec votre propre vie dans le passé. Ne blâmez personne pour les conséquences. Si le conseil ne vous a pas servi, vous n’auriez pas dû le suivre. Apprenez à être responsable de vos propres actions.

Votre horoscope du jour prédit que les choses prendront leur place, Balance. Vous vous demandez depuis longtemps la raison des injustices qui vous entourent… Le temps est venu pour le karma de faire son travail et que chacun obtienne ce qu’il mérite.

Santé

Mettez de côté ces vices que vous aimez tant, mais qui ne vous font aucun bien à votre santé. Comme le tabac ou l’alcool, ce sont des vices qui détruisent votre corps de l’intérieur et qui ne vous apportent rien de bon. Profitez-en dès aujourd’hui pour commencer à changer ces habitudes.

Travail

Aujourd’hui, vous aurez une journée de travail très chargée, mais faites de votre mieux et démarquez-vous car vos supérieurs peuvent grandement apprécier votre grand dévouement et même envisager d’augmenter votre salaire. Suivez ce chemin car c’est celui qui vous mènera à la réussite professionnelle.

Argent

Revoyez bien les dépenses que vous faites avec votre argent car vous pourriez en avoir besoin pour faire un investissement financier qui changera complètement votre vie, vous aidant à avoir une bonne situation économique.

Amour

C’est le moment idéal pour relever le défi de franchir une nouvelle étape dans votre relation, en vous engageant auprès de cette personne qui vous a tant soutenu dans votre vie. Soyez courageux car à partir d’aujourd’hui votre relation sera renforcée et un avenir splendide vous attend.

Voyage

Une maison rurale ou un hôtel de charme à la campagne vous sera très agréable et vous fera profiter de la tranquillité et des plaisirs gastronomiques de la campagne.

Amitié

Un vieil ami vous rendra visite et ils passeront de bons moments ensemble, reprenant ces promenades qu’ils faisaient, il n’est jamais trop tard pour se revoir quand l’amitié est vraie. Profitez de cette visite pour relancer cette relation et ne plus perdre le contact.

Surprises

Votre couleur pour aujourd’hui est le vert.

Astuce du jour pour la Balance aujourd’hui lundi 4 octobre 2021