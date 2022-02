Horizon Forbidden West : le patch Day One corrige les blocages de progression

Horizon Forbidden West vient tout juste de sortir après une longue attente et ceux qui ont acheté la version disque auront un patch Day One prêt à être téléchargé. Cela vaut la peine d’appliquer le patch avant de commencer le jeu car il corrige, entre autres, quelques rares blocages de progression, et la dernière chose que vous souhaitez est de devoir recommencer une mission.

Détails de la mise à jour Horizon Forbidden West

Cette mise à jour porte Horizon Forbidden West à la version 1.04 sur la PlayStation 4 et à la version 1.004 sur la PlayStation 5. Elle pèse environ 500 Mo. Les notes de mise à jour n’ont pas été officiellement publiées, mais d’après les informations fournies par les serveurs PSN, voici ce qu’elles concernent :

🚨 HFW Update 1.04 Patch Notes : 🔸Various performance improvements

🔸Fixes for certain rare or conditional crashes / progression blockers

🔸Fixed a few instances where the Game Progression page in the Notebook would not update correctly

🔸Addressed several cosmetic issues pic.twitter.com/JNsx4NKZ5L — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 16, 2022

Plusieurs critiques avaient noté que Horizon Forbidden West souffrait de quelques pépins techniques et de rares problèmes graphiques. Ces problèmes semblent avoir été résolus eux aussi. S’il y a d’autres mises à jour et des notes de patch plus détaillées, nous nous assurerons de les partager avec vous, alors restez à l’écoute.

