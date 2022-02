Horizon Forbidden West : Notes de patch de la mise à jour 1.05 du 23 février

Une toute nouvelle mise à jour pour Horizon Forbidden West a été déployée aujourd’hui (23 février), portant le jeu à la version 1.05 sur PlayStation 4 et PlayStation 5 avec une longue liste de corrections.

Bien que Horizon Forbidden West ait été lancé avec des critiques dithyrambiques de la part des critiques et des fans, il y avait encore quelques problèmes mineurs avec le jeu qui ont été signalés à Guerilla Games par les joueurs. Heureusement, les développeurs ont travaillé dur et un nouveau patch est maintenant disponible.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Horizon Forbidden West du 23 février, y compris les notes de patch complètes.

Horizon Forbidden West | Bande-annonce

Les joueurs ne trouveront pas de nouveau contenu dans la mise à jour d’aujourd’hui, mais il y a une longue liste de corrections, d’améliorations et de changements pour le patch 1.05.

Les corrections vont de problèmes de chute de joueurs hors du monde à des compétences ne fonctionnant pas correctement, en passant par des problèmes de performances générales. Bien que le patch d’aujourd’hui vise à résoudre de nombreux problèmes auxquels les joueurs sont confrontés, les fans peuvent signaler tout nouveau problème en cliquant sur le lien dans le tweet ci-dessous.

Mais si vous souhaitez simplement connaître tous les changements inclus dans la mise à jour d’aujourd’hui, continuez à faire défiler les notes de patch d’Horizon Forbidden West du 23 février.

We hope you’ve been enjoying your exploration of the Forbidden West. Thank you to everyone who has used the Support Form to submit issues; our team is investigating and working on solutions.

If you find a bug, please submit a report here: https://t.co/lJPaSOO40m pic.twitter.com/zlV3OB7FtX

— Guerrilla (@Guerrilla) February 21, 2022