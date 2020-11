Horaire des commandes PlayStation 5 Walmart en ligne pour le jour du lancement

Comme plusieurs autres détaillants, Walmart aura des consoles PlayStation 5 disponibles à la commande en ligne le jour du lancement. Pour rappeler ce fait aux clients, le détaillant a partagé une liste des heures de la journée auxquelles les commandes seront ouvertes. Il n’y a que quatre plages horaires au total: 12 h 00 HNE, 15 h 00 HNE, 18 h 00 HNE et 21 h 00 HNE. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir combien de stock le magasin aura à offrir. Les personnes intéressées doivent cependant veiller à garder les yeux rivés sur le site Web de Walmart le moment venu.

Walmart a partagé les détails ci-dessus dans le post Twitter suivant:

Demain est le jour que vous attendiez tous! Commander le # PS5 en ligne uniquement le 11/12 pendant ces quatre périodes de la journée:

12 h HE

15 h HE

18 h HE

21 h HE – Walmart (@Walmart) 11 novembre 2020

Sony a précédemment annoncé que les ventes des détaillants le jour du lancement ne seront disponibles qu’à l’achat en ligne. En tant que tel, ceux qui n’ont pas pu obtenir une précommande ne devraient pas faire la queue devant les magasins. Et bien que le PDG et président de SIE, Jim Ryan, ait confirmé que plus de PS5 seront disponibles au lancement par rapport à la version PS4, il a également noté que tous ceux qui en veulent une le jour du lancement n’en trouveront pas une. Étant donné que les précommandes PS5 dépassent déjà celles de la PS4, du moins aux États-Unis, les ruptures de stock ne devraient pas être trop surprenantes.

La PlayStation 5 arrive aux États-Unis, au Japon, en Australie, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud demain, le 12 novembre. Les consoles seront lancées en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud jeudi prochain, le 19 novembre.

[Source: Walmart on Twitter]