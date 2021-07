La raison pour laquelle Hope n’est pas dans la saison 3 de Virgin River. Reviendra-t-elle dans la saison 4 ?

Virgin River est de retour. La série Netflix est revenue pour sa saison 3 il y a quelques jours à peine, et si vous avez regardé rapidement les 10 nouveaux épisodes de la série, vous pourriez remarquer une grande différence. Hope (Annette O’Toole) est presque totalement absente de la série et elle nous manque cruellement. Si vous vous demandez quand Hope reviendra dans la série Netflix, si jamais elle revient, vous n’êtes pas seuls. Nous avons des réponses de la showrunner Sue Tenney elle-même.

La seule fois où nous voyons Hope dans la saison 3 de Virgin River est à travers un écran. L’histoire de Hope est laissée en suspens, et nous savons que vous vous demandez quelle sera la suite de son histoire dans Virgin River. Voici tout ce que nous savons sur Annette O’Toole, Hope, et l’avenir de Virgin River.

Pourquoi Hope n’est pas dans la saison 3 de Virgin River ?

Nous ne voyons Hope qu’à travers des appels vidéo dans la saison 3, et son personnage n’est pas en bonne forme à la fin de la saison. A la fin de la saison 3 (attention spoiler), Hope est dans un état critique à l’hôpital. Hope, jouée par Annette O’Toole, était absente en raison des restrictions du COVID. Le plan n’a jamais été de la retirer de l’histoire. Au contraire, pour protéger Annette O’Toole du COVID-19, Sue Tenney l’a exclue de la plupart des scènes.

« C’était un twist pandémique », a déclaré Sue Tenney à Entertainment Weekly. « Nous avons travaillé très dur pour nous assurer qu’elle était toujours dans la série. Si nous avons une quatrième saison, maintenant tout le monde est vacciné et la pandémie n’est pas ce qu’elle était. Donc, j’espère que nous allons récupérer Annette. »

Netflix va très probablement renouveler le drame à succès. Sue Tenney a déclaré qu’elle prévoyait de faire revenir le personnage de Hope en force, à condition que les restrictions liées à la pandémie soient levées. Hope doit juste sortir d’un état critique et elle sera de retour.

A quoi ressemblera la saison 4 de Virgin River ?

Le tournage de la saison 4 de Virgin River devrait commencer fin juillet, quelques semaines seulement après la sortie de la saison 3. Il est important de noter que Netflix n’a pas confirmé cette nouvelle, mais le succès de la troisième saison était tel que Netflix l’a presque certainement renouvelée et a mis la saison en pré-production avant de faire une annonce officielle. Il va de soi qu’il en sera de même pour la quatrième saison, d’autant plus qu’il y a 25 livres – oui, vous avez bien lu – dans la série de livres Virgin River de Robyn Carr sur laquelle la série Netflix est basée.

Nous verrons Ricky prendre la décision de s’engager et, potentiellement, nous le verrons quitter Virgin River. -Et Lizzie… derrière. Nous reverrons probablement Paige et, espérons-le, ses retrouvailles avec Christopher. Charmaine va probablement donner naissance à des jumeaux, et nous pourrions assister à une confrontation sur la garde des enfants entre elle et Todd, et Jack, le père biologique de ses enfants. Et en parlant de Jack, on va enfin savoir qui a tenté de le tuer.