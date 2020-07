Honor 30 Pro Plus Review: Oubliez le Huawei P40, achetez-le à la place (si vous le pouvez)

Vous devez le remettre à Huawei. Alors que les querelles géopolitiques continuent de nuire à sa fortune, le géant chinois a poursuivi et a continué de lancer de nouveaux téléphones avec à peine une pause dans sa foulée.

Cette attitude implacable s’est également répercutée sur sa sous-marque, Honor. Le dernier téléphone (s) à sortir de l’entreprise pour les jeunes est la série Honor 30.

Dans cette revue, nous allons porter notre regard critique sur le Honor 30 Pro Plus – un téléphone particulièrement impressionnant qui voit le portefeuille de Honor se rapprocher plus que jamais des propres offres premium de Huawei.

Peut-il surmonter tous les défis qui l’attendent et devenir un acteur légitime au niveau sous-phare?

Découvrez dans Autorité AndroidCritique du Honor 30 Pro Plus.

À propos de cet avis: J’ai utilisé le Honor 30 Pro Plus sur le réseau O2 au Royaume-Uni comme mon téléphone principal pendant une semaine. L’appareil exécutait Magic 3.1.0 basé sur Android 10 avec le numéro de version 3.1.0.160. L’unité d’examen Honor 30 Pro Plus a été fournie à Autorité Android par Honor. J’ai utilisé le Honor 30 Pro Plus sur le réseau O2 au Royaume-Uni comme mon téléphone principal pendant une semaine. L’appareil exécutait Magic 3.1.0 basé sur Android 10 avec le numéro de version 3.1.0.160. L’unité d’examen Honor 30 Pro Plus a été fournie àpar Honor. Montre plus

Critique du Honor 30 Pro Plus: vue d’ensemble

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le Honor 30 Pro Plus est le modèle haut de gamme de la dernière évolution de la série N. La gamme Honor 20 de 2019 a été étendue à deux téléphones, mais cette fois-ci, nous avons le vanilla Honor 30, le Honor 30 Pro et le tout nouveau Honor 30 Pro Plus. Si ce schéma de dénomination vous semble familier, c’est parce qu’il reflète parfaitement le trio Huawei P40 – la première des nombreuses comparaisons qui peuvent être établies entre les deux séries.

Bien que Honor ait continué de publier des téléphones malgré l’interdiction de commerce Huawei-États-Unis, cela se fait sur une portée beaucoup plus étroite que sa société mère. Les appareils abordables comme le Honor 9X Pro ont bénéficié d’une version plus large en Europe et au Royaume-Uni, mais le produit phare de la marque, la série Honor View 30, n’a jamais officiellement été fabriqué en Chine ou en Russie.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter

C’est la même chose avec la famille Honor 30, ce qui rend un peu délicat le prix exact du Honor 30 Pro Plus. Il se vend à 4 999 yuans et 54 990 roubles en Chine et en Russie, respectivement, ce qui place le téléphone à environ 800 $, soit environ 700 € en Europe.

Il y a une concurrence difficile dans cette gamme de prix, comme Xiaomi, OnePlus et Realme. Le Honor 30 Pro Plus peut-il rivaliser?

Honor 30 Pro Plus spécifications

Honor 30 Pro Plus Honor 30 Pro Honneur 30 Afficher 6,57 pouces OLED

2,340 x 1,080 (19,5: 9)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales intégré 6,57 pouces OLED

2,340 x 1,080 (19,5: 9)

Capteur d’empreintes digitales intégré 6,53 pouces OLED

2400 x 1080 (20: 9)

Capteur d’empreintes digitales intégré Processeur HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 985 5G

Mali-G77 RAM 8 Go / 12 Go 8 Go 6 Go / 8 Go Espace de rangement 256 Go

Extensible (mémoire nano) 128 Go / 256 Go

Extensible (mémoire nano) 128 Go / 256 Go

Extensible (mémoire nano) Appareils photo Arrière:

50MP (RYYB), f / 1.9, OIS

Téléobjectif 8MP, f / 3.4, OIS, zoom optique 5x

16MP ultra-large, f / 2.2 De face:

32MP, f / 2.0

8MP ultra large, f / 2.2 Arrière:

40MP (RYYB), f / 1.8, OIS

Téléobjectif 8MP, f / 3.4, OIS, zoom optique 5x

16MP ultra-large, f / 2.2 De face:

32MP, f / 2.0

8MP ultra large, f / 2.2 Arrière:

40MP (RYYB), f / 1,8

Téléobjectif 8MP, f / 3.4, OIS, zoom optique 5x

8MP ultra-large, f / 2.4

Capteur de profondeur 2MP De face:

32MP, f / 2.0 Batterie 4000 mAh

Charge rapide de 40 W

Charge sans fil rapide de 27 W

Chargement sans fil inversé 5 W 4000 mAh

Charge rapide de 40 W

Chargement sans fil inversé 5 W 4000 mAh

Charge rapide de 40 W

Chargement sans fil inversé 5 W Indice IP IP54 IP54 Au Prise casque Au Au Au Logiciel Magic UI 3

Android 10 Magic UI 3

Android 10 Magic UI 3

Android 10 Dimensions et poids 160,3 x 73,6 x 8,4 mm

190g 160,3 x 73,6 x 8,4 mm

186g 160,3 x 74,2 x 8,1 mm

185g

Honor 30 Pro Plus vs Honor 30 Pro vs Honor 30: Quelle est la différence?

Avant de passer au Pro Plus, examinons rapidement les différences entre les trois téléphones Honor 30.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau des spécifications de la section ci-dessus, les Honor 30 Pro Plus et Honor 30 Pro sont fondamentalement les mêmes. Vous obtenez des extras attrayants avec la variante Plus comme l’affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz, la charge sans fil de 27 W et plus de stockage en standard.

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le Honor 30 standard est la valeur aberrante avec son processeur moins puissant, son écran plat (par rapport à la conception en cascade) et l’absence d’un indice IP54.

Les trois téléphones diffèrent dans le département de l’appareil photo. Chacun utilise la configuration de couleur RYYB brevetée de Huawei pour l’appareil photo principal, mais le Pro Plus fait passer les mégapixels de 40MP à 50MP. Le modèle standard laisse tomber l’objectif ultra-large à 8MP au lieu de 16MP, mais gagne un appareil photo macro 2MP.

Tous les téléphones sont également prêts pour la 5G (non autonomes / autonomes), mais ne prennent pas en charge mmWave.

À quoi ressemble le Honor 30 Pro Plus?

Dans beaucoup le Honor 30 Pro Plus est un fac-similé moins cher du Huawei P40 Pro. Cela inclut le langage de conception global, qui est un miroir presque parfait du produit phare de Huawei.

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Je dis presque parfait à cause de la marque. Cela ne me dérange pas un peu de flair ou de logos subtils à l’arrière d’un téléphone, mais l’énorme nom tout en majuscules Honor apposé à l’arrière du Honor 30 Pro Plus est une obscénité.

Si vous pouvez regarder au-delà de cette horrible horreur, le verre dépoli du téléphone dégage une douce lueur bleu / violet qui est vraiment agréable à l’œil et, ironiquement, compte tenu de la situation du logo impardonnable, beaucoup moins criard que de nombreuses importations chinoises récentes.

Je dois noter que cette monstruosité de marque est uniquement un problème avec le modèle Titanium Silver et non avec le coloris Midnight Black, qui a également un accent doré bling-tastic autour de la bosse de la caméra.

L’énorme logo à l’arrière du Honor 30 Pro Plus est obscène.

Un changement important par rapport à la série Honor 20 est le passage à un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran plutôt qu’à un lecteur latéral. Cependant, mon taux de réussite pour le déverrouillage du téléphone pour la première fois était beaucoup plus faible. Le déverrouillage du visage par logiciel est également disponible comme alternative.

Ce qui est une mise à jour bienvenue, c’est l’affichage… surtout. Le panneau Full HD + AMOLED apparaît avec des couleurs, devient beaucoup plus lumineux et, comme tous les téléphones Huawei / Honor, peut être modifié au nième degré dans les paramètres. Il s’agit également d’un panneau à 90 Hz qui a rendu la navigation autour de l’interface utilisateur du téléphone fluide et réactive.

L’affichage en cascade, cependant, est un goût acquis – un goût que moi et beaucoup d’autres ne partageons pas. La façon dont il coule dans la courbe arrière délicate n’est pas aussi sévère que, disons, le Mate 30 Pro, et je n’ai rencontré aucun problème de contact fantôme, mais c’est toujours peu pratique. Il y avait également un léger changement de couleur jaune vers le bord même.

Je ne suis pas non plus très intéressé par le trou de frappe extra-large, bien que les fans de selfies grand angle puissent être plus heureux de prendre le coup dans l’immobilier à l’écran pour ce deuxième tireur face à face.

Quelles sont les performances et la durée de vie de la batterie?

Le Honor 30 Pro Plus contient le même SoC Kirin 990 que tous les produits phares de Huawei depuis le début de la série Mate 30. Accompagné de 8 Go de RAM, il ne faut pas s’étonner que le produit phare abordable d’Honor faiblisse rarement dans les enjeux de performance.

Lire la suite: Qualcomm Snapdragon 865 vs Kirin 990 vs Exynos 990: Comment se comparent-ils?

Ces fois, il est en retard sur les autres chipsets haut de gamme pendant les jeux. Le GPU du Mali est toujours à la traîne de la concurrence pour jouer à des jeux 3D intensifs, mais c’est un succès négligeable.

Le chipset HiSilicon est également connu pour son efficacité énergétique. Associé à une cellule de 4000 mAh (et à la prise en charge d’une charge rapide de 40 W), vous vous attendez à une autonomie d’au moins toute la journée et le Honor 30 Pro Plus ne déçoit pas. Je faisais en moyenne environ sept heures d’écran à l’heure et je pouvais facilement passer une journée et demie sans recharge. C’est avec le taux de rafraîchissement de 90 Hz en permanence. Impressionnant.

Le Honor 30 Pro Plus dispose-t-il d’applications et de services Google?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Non, le Honor 30 Pro Plus n’offre pas de support natif pour les applications et services Google.

Comme tous les autres nouveaux téléphones Honor et Huawei – qui ne sont pas une version révisée d’un ancien modèle – toute la série Honor 30 est basée sur une version AOSP d’Android et ne prend pas officiellement en charge le Google Play Store, les applications Google ou Google Play Prestations de service. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire fonctionner les trois avec quelques bricolages, mais vous devrez parcourir les solutions de contournement et endurer différents niveaux de tracas pour le faire.

Au lieu de cela, Huawei a son propre magasin d’applications appelé App Gallery et ses propres services de base (HMS). Consultez notre plongée en profondeur dans la galerie d’applications ici pour en savoir plus sur ce à quoi vous attendre, mais l’essentiel est qu’une grande majorité des applications que vous utilisez probablement tous les jours ne sont pas disponibles via la vitrine de Huawei.

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Bien que cela puisse sembler ennuyeux (et c’est le cas), Huawei a clairement travaillé dur pour améliorer la situation de l’application malgré les lourdes restrictions qui lui étaient imposées. Phone Clone est une application pratique qui vous permet de copier presque toutes les applications d’un autre appareil Android, tandis que l’application Petal Search (illustrée ci-dessus) parcourra les sites APK de confiance pour trouver des applications provenant de sources tierces. Les deux sont disponibles sur l’App Gallery.

L’alternative au Play Store de Huawei s’est améliorée, mais ce sont les applications qui comptent Si vous cherchez à acheter l’une des nouvelles séries Huawei P40, vous devrez vous familiariser avec la galerie d’applications de Huawei plutôt qu’avec le Google Play Store. Tout cela grâce à l’interdiction du commerce américain. Dans…

Malheureusement, pour tout le travail louable de Huawei, certaines applications obtenues en dehors de la galerie d’applications ne fonctionneront pas ou souffriront d’une fonctionnalité réduite en raison du manque de services Google. Par exemple, Netflix ne jouera qu’en qualité sub-HD et Uber ne peut pas fonctionner du tout en raison de l’API de localisation manquante.

Comment sont les caméras?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le Honor 30 Pro Plus a une configuration de caméra triple qui associe un tireur principal RYYB avec un appareil photo ultra-large et un téléobjectif périscope avec OIS qui prend en charge le zoom optique 5x, le zoom hybride 10x et le zoom numérique jusqu’à 50x.

La caméra principale est identique à celle trouvée sur le P40 Pro et P40 Pro Plus – un capteur massif de 1 / 1,28 pouce qui utilise la configuration de filtre couleur RYYB unique de Huawei. C’est un pedigree sérieux et les résultats sont presque uniformément spectaculaires. Les photos offrent d’excellents niveaux de détail, une précision des couleurs impressionnante, une large plage dynamique et une exposition solide.

Les performances par faible luminosité sont également fantastiques. Il y a un mode nuit dans l’application appareil photo, mais le mode de prise de vue normal fait en fait un meilleur travail pour limiter le bruit – il suffit de consulter la comparaison ci-dessous.

Honor 30 Pro Plus – Mode nuit Honor 30 Pro Plus – Standard

Le téléobjectif périscope est un léger déclassement du P40 Pro, mais il dépasse toujours son poids au prix du téléphone. Cela est particulièrement vrai pour toutes les prises de vue au zoom optique 5x où de légers problèmes de sur-affûtage ne sont vraiment visibles que lors du recadrage. Les images zoom hybrides 10x sont encore assez décentes, bien que tout ce qui se passe au-delà se transforme en bouillie.

La caméra ultra-large a quelques trébuchements avec une précision des couleurs et le champ de vision n’est pas aussi large que certaines alternatives premium, mais il fournit toujours des images nettes et dynamiques.

Le Honor 30 Pro Plus dispose de deux caméras frontales. Une fois que vous avez désactivé le mode beauté agressif, les caméras selfie standard et grand angle produisent toutes les deux de superbes photos, bien que vous perdiez certains détails en utilisant ces dernières.

La capture vidéo est solide, avec une prise en charge jusqu’à 4K 60fps et une stabilisation impressionnante. La capture au ralenti jusqu’à une résolution ridicule de 1920 images par seconde est également très amusante, bien qu’elle ne soit disponible qu’en 720p.

Pour des exemples de photos en pleine résolution de la caméra Honor 30 Pro Plus, consultez le dossier Drive ici.

En relation: Séance photo: OnePlus 8 Pro vs Galaxy S20 Plus vs Huawei P40 Pro

Quelles sont les autres qualités du Honor 30 Pro Plus?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Chargement sans fil – Le Honor 30 Pro Plus prend en charge la technologie de charge sans fil rapide de 27 W de Huawei et a même une charge sans fil inversée de 5 W.

IR blaster – Une fonctionnalité de plus en plus rare sur les smartphones modernes, mais toujours la bienvenue pour ceux qui sont enclins à perdre des télécommandes.

Indice IP – Une première pour un téléphone Honor, le Honor 30 Pro Plus a été officiellement classé pour la protection contre les éclaboussures d’eau.

A l’épreuve du temps – Le Honor 30 Pro Plus prend en charge la 5G (Cat6) et le Wi-Fi 6. Aucun des deux n’est particulièrement répandu en ce moment, mais il est toujours bon de savoir que votre téléphone ne sera pas obsolète avec un an.

Deux haut-parleurs – Le Honor 30 Pro Plus a un haut-parleur à déclenchement par le bas mais offre un son stéréo via un haut-parleur secondaire dans l’écouteur. Le son est étonnamment riche même à des volumes élevés.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon avec le Honor 30 Pro Plus?

Stockage extensible coûteux – Bien qu’il soit génial d’avoir l’option de stockage extensible, les cartes mémoire Nano propriétaires de Huawei sont près du double du prix d’une carte MicroSD standard.

Interface utilisateur magique – La prise en compte par Honor de la plate-forme EMUI de Huawei souffre des mêmes problèmes de surcharge d’informations que sa peau sœur. Trop d’applications stock redondantes, un peu de bloatware et de menus débordant d’options, dont beaucoup ne seront jamais utilisées.

Critique du Honor 30 Pro Plus: devriez-vous l’acheter?

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

La question la plus appropriée est de savoir si vous pouvez l’acheter, et la réponse est: c’est compliqué. Un porte-parole de Honor a confirmé que la marque n’avait actuellement pas l’intention de commercialiser le Honor 30 Pro Plus, ni aucune des séries Honor 30, sur des marchés en dehors de la Chine et de la Russie.

Bien que vous puissiez importer le téléphone de détaillants en ligne comme Giztop, cela vous donnera le modèle chinois qui est – comme c’était le cas avec le modèle que j’ai examiné – surchargé de logiciels régionaux et de quelques fonctionnalités qui n’ont pas d’options en anglais.

Le Honor 30 Pro Plus est le meilleur téléphone de Honor à ce jour, mais en fin de compte, il est aussi difficile à recommander qu’à acheter.

C’est dommage, car pour tout ce qui va à l’encontre du Honor 30 Pro Plus, c’est le genre de téléphone d’appel de niche qui serait parfait pour le bon type d’acheteur. Il est difficile d’appeler le Honor 30 Pro Plus un «P40 Pro bon marché», mais à toutes fins utiles, c’est ce qu’il est – une version légèrement dégradée et beaucoup plus abordable du téléphone appareil photo ultime.

En fait, le Honor 30 Pro Plus représente en fait une bien meilleure affaire que le 740 € vanille P40, qui a une configuration de caméra inférieure, des options de charge réduites et ne dispose pas d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé.

Même en mettant de côté la situation de disponibilité étrangement restrictive, le Honor 30 Pro Plus souffre d’un autre problème flagrant. Non, pas ce logo hideux et ginormeux à l’arrière – je parle bien sûr du manque de services Google. Aucun nombre de solutions de contournement utiles ne peuvent remédier au fait que le téléphone de Honor est immédiatement handicapé par rapport aux autres appareils récents non Huawei / Honor.

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

There’s also the question of pricing. The upcoming Google Pixel 4a may challenge the Honor P30 Pro Plus for point-and-shoot photography, but it’d be a struggle to find any phone at the €600-€700 price point that can go toe-to-toe with Honor’s latest as a complete camera package.

If photography isn’t at the top of your wishlist, however, there are no shortage of similarly priced and in some cases even cheaper phones from rival Chinese brands that offer a better all-round package.

Related: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

The obvious candidates are the OnePlus 8 (€699/£599), Realme X50 Pro (€599/£569), and Poco F2 Pro (€499/£549), which all outpace the Honor 30 Pro Plus on performance thanks to Qualcomm’s Snapdragon 865 SoC. They also all have Google services.

The Honor 30 Pro Plus is Honor’s best phone to date, but ultimately it’s a phone that’s as tricky to recommend as it is to actually buy.