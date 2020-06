Honneur aux femmes dans le prochain Pirates des Caraïbes ?

D’après le site THR, un nouveau volet de la saga Pirates des Caraïbes serait en préparation. 100% des acteurs seront majoritairement issus de la gente féminine. Sympa non !

Pertinent ou non ?

Un épisode de Pirates des Caraïbes centré sur les femmes. Pourquoi pas ? La saga Disney a donc décidé de mettre à l’honneur la gente féminine dans l’une de ses plus célèbres créations. Pour l’équipe technique, il s’agira d’attribuer un plus grand rôle aux personnages féminins, dans l’intrigue. Finie l’époque où la pirate de service n’a pour autre rôle que d’amuser la galerie. Dans le prochain volet, elle devra avoir une vraie utilité, du début jusqu’à la fin. Cependant, le casting ne sera pas à 100% féminin. La production prévoit de respecter l’équilibre entre les deux genres, afin de ne plus reproduire le même topo avec les autres épisodes dont le casting est à plus de 90% composé de la gente masculine.

Une star d’Once upon a time à l’affiche

C'est officiel : Margot Robbie sera la nouvelle pirate des Caraïbes !



Qui interprètera le rôle-clé dans cette nouvelle saga de Pirate des Caraïbes. Le site Melty avance le nom de Margot Robbie, connue pour ses rôles dans Suicide Squad, Once upon a time et Birds of Prey. D’ailleurs, c’est Christina Hodson, qui a écrit Birds of Prey et Bumblebee qui rédigera le script du nouveau film, selon les informations recueillies par THR. On sait par ailleurs que ce nouveau volet ne sera pas un reboot ni un sequel, mais d’un épisode de la saga entièrement indépendant. Autrement, un film « tout à fait original » avec des protagonistes inédits, qui se déroulera dans le même monde que les films précédant relatant les aventures du pirate Jack Sparrow, joué par Johnny Depp.