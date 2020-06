Honeycode : Amazon lance le nouveau service AWS

Cet article vous permet de découvrir Honeycode , la nouvelle plateforme lancée par Amazon en version bêta. Il s’agit essentiellement d’une plateforme de développement no-code qui vous donne la possibilité de construire de puissantes applications web et mobiles sans aucune connaissance du code.

Amazon tente en ce moment de renforcer sa position cloud en s’imposant comme une référence web et développer son service afin de concurrencer App Maker de Google ou PowerApp de Microsoft. Selon CNBC, le vice-président d’AWS, Adam Bosworth, a contribué à la réalisation et au développement de la plateforme Honeycode. Il est l’ancien vice-président de la gestion des produits chez Google et il a également travaillé chez Microsoft.

Introducing Amazon Honeycode: Quickly build powerful mobile & web apps – with no programming required. Build a better way to work for your team. https://t.co/MI4syczRiE pic.twitter.com/SwnsOAO23K — Amazon Web Services (@awscloud) June 24, 2020

Une plateforme accessible à tous

Amazon Web Services, filiale du géant Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers, a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme baptisée « Honeycode ». Cette dernière est destinée pour les entreprises et professionnels, mais elle est également accessible à tous par son aspect no-code. « Nous voulions vraiment étendre cette puissance d’AWS à toutes les personnes de différents secteurs d’activité qui veulent créer des applications personnalisées pour faire avancer les choses, mais n’ont pas les compétences nécessaires pour le faire », a déclaré Larry Augustin , vice-président d’Amazon Web Services en ajoutant que « Désormais, avec Amazon Honeycode, presque tout le monde peut créer de puissantes applications mobiles et web personnalisées sans avoir à écrire de code ».

AWS launches Amazon Honeycode, a no-code mobile and web app builder https://t.co/9FKkZVle17 by @fredericl — TechCrunch (@TechCrunch) June 24, 2020

Pourquoi utiliser Honeycode ?

Honeycode donne à ses utilisateurs la possibilité de créer de manière rapide des applications web et mobiles sans code en se basant sur des templates prédéfinis. Aussi, cette plateforme vise à fournir un travail sur des bases de données construites sur Amazon Web Services via une interface web permettant le drag & drop. Ce qui permettra aux différentes entreprises d’avoir des outils personnalisés, faciles à mettre en place et à maintenir, répondant à leur besoin spécifique tout en s’adaptant à leurs contraintes.

Par extension, les utilisateurs pourront mettre en place très facilement des applications de to-do list, de gestion des stocks, d’emploi du temps ou encore de sondages, en se basant sur une interface proche de celle d’un tableur. Selon Amazon, Honeycode peut servir à « créer des applications dont la complexité varie d’une application de suivi des tâches pour une petite équipe à un système de gestion de projet qui gère un flux de travail complexe pour plusieurs équipes ou départements ».