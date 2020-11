Honext développe des matériaux de construction à base de cellulose à partir de vieux papiers

La start-up barcelonaise Honext a développé un matériau de panneau de construction durable composé d’une combinaison d’enzymes et de cellulose provenant des flux de déchets de la production de papier.Le matériau est fabriqué à partir de ce que Honext décrit comme une « ressource inexploitée »: des résidus de cellulose provenant du carton et déchets de papier générés dans les papeteries.Ce papier a déjà subi plusieurs cycles de réutilisation, ce qui signifie que les fibres de cellulose restantes sont trop courtes pour être liées entre elles afin d’être reconverties en papier.Le matériau d’Honext est composé d’enzymes et de cellulose prélevées En conséquence, ces fibres finiraient généralement dans des décharges ou seraient brûlées – un processus qui crée environ sept millions de tonnes de déchets dans le monde chaque année.Honext, cependant, évite que ce matériau ne devienne un déchet en le transformant en panneaux de construction pour l’intérieur. cloisonnement ou gainage: l’entreprise mélange les déchets de fibres de cellulose avec de l’eau et des enzymes – en fonction de la qualité des déchets , un mélange de 50 à 75% de boues de papier et de 25 à 50% de déchets de carton est utilisé.En ajoutant certaines enzymes au cours du processus de production, Honext crée des liaisons plus solides entre les fibres de cellulose courtes sans avoir à utiliser de résines non recyclables. Le traitement enzymatique est la clé du processus, car les fibres de cette longueur – moins de cinq millimètres – ne peuvent généralement pas être maintenues ensemble sans résines ou autres additifs de collage pour une utilisation dans l’industrie de la construction. Des additifs non toxiques sont également ajoutés pour améliorer la résistance aux UV du panneau. Ce mélange de matériaux est ensuite comprimé et façonné en un panneau humide, avant que le panneau ne soit acheminé à travers un tunnel de séchage.Une fois qu’il a séché, l’eau restante est évaporée grâce à un flux d’air et à une température élevés, laissant le résultat final.L’ajout d’enzymes au matériau se lie. Cette méthode de production rend également le panneau sans émissions, dit Honext. Contrairement aux matériaux similaires comme le MDF ou les cloisons sèches, il n’émet aucune particule nocive. Le panneau de cellulose est également plus léger, plus flexible et a une meilleure absorption acoustique que ces matériaux. « Nous devons fermer la boucle sur le cycle de vie du produit en cellulose et commencer à voir ce type de déchets pour ce qu’il est vraiment: une ressource inexploitée », a déclaré le PDG de Honext, Pere Merino. Les panneaux de construction peuvent être utilisés pour le cloisonnement ou le revêtement intérieur En plus de rendre le matériau lui-même aussi durable que possible, Honext vise également à rendre la production Fabriqué à Vacarisses – un village de la province de Barcelone, Espagne – La cellulose de Honext est produite à partir de gaz et d’électricité générés par la digestion des déchets de la ville, tandis que l’eau utilisée est réutilisée en circuit fermé. Kenoteq lance une brique composée presque entièrement de déchets de construction Une fois que le matériau a atteint la fin de sa vie, il est réinjecté dans le pipeline de production pour créer un nouvel ensemble de panneaux. Ce processus dépouille également le matériau de tout revêtement ou finition appliqué par le constructeur. « Cela n’a aucun sens de fabriquer un matériau 100% recyclable d’une manière qui n’est pas alignée avec sa composante de durabilité », a déclaré Merino. « Le nôtre est un processus neutre en carbone qui peut être reproduit à l’infini sans frais pour la planète. » Contrairement à des matériaux similaires comme le MDF ou les cloisons sèches, le panneau de cellulose de Honext n’émet aucune particule nocive. La prochaine étape dans le développement du matériau de Honext est de trouver Les architectes et les concepteurs qui utiliseront ses panneaux dans des projets de construction afin de démontrer son potentiel.Des efforts similaires pour créer des matériaux de construction durables ont vu la start-up écossaise Kenoteq lancer la brique de construction K-Briq, qui est non cuite et composée à 90% de déchets de construction. Le K-Briq, qui a mis 10 ans à se développer, génère moins d’un dixième des émissions de carbone dans sa fabrication qu’une brique ordinaire. Rowan Minkley et Robert Nicoll recyclent les épluchures de pommes de terre en substitut MDF Comme Honext, les designers Rowan Minkley et Robert Nicoll ont créé une alternative écologique au MDF et aux panneaux de particules en utilisant des épluchures de pommes de terre usagées.[s] Le panneau est biodégradable après utilisation et, contrairement au MDF, ne contient pas de formaldéhyde ou d’autres résines et produits chimiques toxiques.