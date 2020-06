Honda dévoile tous les détails sur la ville de 5e génération de la classe India 2020

Honda a officiellement révélé tous les détails sur la berline City 2020 aux spécifications de l’Inde, y compris ses options de groupe motopropulseur avec les spécifications, l’efficacité énergétique, les garnitures et les caractéristiques intérieures, et tous les autres détails nécessaires. Lisez la suite pour en savoir plus.

Après beaucoup d’anticipation et un certain retard en raison de la pandémie de coronavirus, Honda a finalement dévoilé la Honda City 2020 de 5e génération, conforme aux spécifications de l’Inde. Dans un marché qui est continuellement saturé de SUV, la Honda City 2020 se présente comme une bouffée d’air frais. Il n’aurait pas pu y avoir de meilleure voiture pour briser cette monotonie, car la nouvelle Honda City est une berline aussi traditionnelle que possible. Il a grandi à pas de géant par rapport à sa génération précédente, alors explorons-le plus en détail.

La nouvelle Honda City est beaucoup plus grande que son prédécesseur. En fait, c’est maintenant la berline la plus longue et la plus large de sa catégorie. En termes de dimensions, la nouvelle City mesure 4 549 mm de long, 1 748 mm de large, 1 489 mm de haut et a un empattement de 2600 mm. La nouvelle Honda City a un style de carrosserie berline classique à trois boîtes et les dimensions plus grandes donnent vraiment à la voiture une position très imposante sur la route.

Intérieurs Honda City spécifiques à l’Inde.

Honda dit que le design de la nouvelle City a été inspiré par l’épée japonaise Katana et vous pouvez le voir dans la ligne d’épaule solide qui va directement du phare jusqu’au feu arrière définissant sa forme. Il rend le capot plus long et donne à la voiture un aspect global élégant. Le design est résolument sportif et a pourtant une élégance. Le visage est dominé par une épaisse calandre chromée et les nouveaux phares entièrement LED ont un look très élégant. Les pare-chocs avant sont également très bien profilés. À l’arrière, le couvercle de coffre est bien sculpté et est livré avec des feux arrière à LED enveloppants en 3D. Les nouvelles roues en alliage bicolore de 16 pouces ajoutent également une certaine distinction au caractère de la voiture.

Il s’agit de la conception du tableau de bord de la nouvelle Honda City.

La cabine de la nouvelle City a également été entièrement repensée. Le tableau de bord est conçu sous une forme horizontale et linéaire pour une meilleure clarté du sens et de la direction de la voiture. Les couleurs intérieures, la matière et la finition sont un beau contraste de beige et de noir pour donner une sensation ouverte et sans encombrement. Il y a beaucoup d’utilisation de matériaux doux au toucher avec des coutures et des garnitures en bois pour une sensation plus premium. Un système d’infodivertissement à écran tactile de 20,3 cm occupe le devant de la scène sur le tableau de bord et en dessous se trouvent les nouveaux boutons de contrôle de la température sans clic avec éclairage rouge / bleu. Il y a aussi du cuir pour le volant et le levier de vitesses.

Pour mentionner certaines des caractéristiques les plus remarquables de la nouvelle Honda City 2020 aux normes indiennes, ce serait le nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 20,3 cm qui comprend Honda Connect (technologie de voiture connectée) avec même la capacité de télécommande Alexa, un instrument TFT couleur Full HD de 17,7 cm cluster, toit ouvrant électrique à une touche, contrôle automatique des phares avec capteur de lumière, les 4 vitres électriques automatiques Up / Down, commutateur de défilement du commandant de direction, palettes au volant pour CVT, pare-soleil arrière, éclairage ambiant et lampes intérieures à LED. Certaines des caractéristiques de sécurité incluent 6 airbags, Vehicle Stability Assist (VSA) avec Agile Handling Assist (AHA), assistance au démarrage en côte, système de surveillance de la pression des pneus, Honda LaneWatch Camera, ABS avec EBD et assistance au freinage, caméra arrière multi-angle et bien plus plus.

La nouvelle Honda City de 5e génération est basée sur une plate-forme nouvellement conçue qui est beaucoup plus rigide structurellement et Honda prétend même avoir de meilleures capacités dynamiques. La Honda City aux spécifications indiennes sera propulsée par un nouveau moteur essence BS6 i-VTEC de 1,5 L à DACT qui comprend un contrôle de distribution variable pour une efficacité accrue et de meilleures performances. Le moteur produit 121 ch et 145 Nm de couple maximal. Il sera couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une transmission CVT à 7 vitesses. Quant au moteur diesel, il s’agit de l’itération BS6 du moteur diesel 1.5L i-DTEC qui produit 100 ch et 200 Nm de couple de pointe dans la nouvelle ville. Le moteur diesel est uniquement accouplé à la transmission manuelle à 6 vitesses.

Honda a également dévoilé les chiffres d’efficacité énergétique de la nouvelle City. Avec la boîte de vitesses manuelle, le moteur à essence avec retour d’un kilométrage de 17,8 kmpl tandis qu’avec la CVT automatique, le chiffre d’efficacité énergétique est de 18,4 kmpl. Le moteur diesel a quant à lui un kilométrage de 24,1 kmpl (tous les chiffres, certifiés ARAI). Donc, l’attente est enfin terminée et nous avons ici la 5e Honda City 2020 conforme aux spécifications de l’Inde dans tous ses détails. La seule chose qui reste maintenant est l’annonce des prix et cela arrivera bientôt dans quelques semaines en juillet.