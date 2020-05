Honda CRV pourrait ne jamais obtenir un moteur diesel et une traction intégrale à partir de maintenant

Honda a abandonné le moteur diesel du CRV en raison des normes BS6 et les rapports suggèrent qu’il a disparu pour toujours.

Le Honda CRV est désormais un SUV à essence uniquement car son moteur diesel a été interrompu il y a quelques mois. En raison de l’épidémie de coronavirus, les opérations à travers le pays ont été interrompues et c’est pourquoi Honda a pris du retard dans le lancement de son moteur diesel BS6. À l’exception d’Amaze, aucune autre voiture Honda ne propose actuellement de moteur diesel.

De nouveaux rapports révèlent que le Honda CRV restera principalement un SUV essence uniquement à l’avenir. Cela signifie qu’il n’y aura pas de traction intégrale et la configuration 7 places en option également. Les responsables de l’entreprise indiquent que davantage d’acheteurs sont intéressés par les variantes essence plutôt que les variantes diesel.

Il était livré avec un moteur turbo-diesel de 1,6 litre qui était bon pour 120 ch et 300 Nm de couple de pointe, tandis qu’il était couplé à une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 9 vitesses. Ce moteur est livré avec une transmission intégrale en standard. Il continue avec son moteur à essence de 2,0 litres NA qui produit 154 BHP et est accouplé à une boîte de vitesses CVT.

Le CRV diesel était également livré avec l’option 7 places à trois rangées, tandis que les variantes essence étaient uniquement disponibles en 5 places. Avoir l’option de trois rangées était mieux et plus pratique pour le CRV comme la plupart de ses rivaux en offraient. Cependant, il a toujours été connu pour être un VUS confortable et de style de vie et n’était pas très pratique.

Le CRV possède de nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme des sièges chauffants, des phares à LED, des phares automatiques, des essuie-glaces à capteur de pluie, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, un toit ouvrant panoramique et bien plus encore. Les dispositifs de sécurité comprennent six airbags, le programme de stabilité électronique (ESP), le contrôle de traction, les capteurs de stationnement arrière, la caméra de stationnement arrière et bien plus encore.

Avec un moteur diesel, la fourchette de prix du CRV est montée à Rs 32 Lakhs. Maintenant, il vient dans une seule variante entièrement chargée qui est au prix de Rs 28,27 Lakhs (ex-showroom). L’essence BS6 Honda CRV est un peu moins chère que certains de ses rivaux actuellement. Cependant, le roi de ce segment est Toyota Fortuner, rongeant les ventes de ses rivaux.