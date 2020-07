Honda city : Les nouvelles caractéristiques du modèle

Honda a l’intention d’avoir un positionnement premium pour la nouvelle City et sur ses trois versions – V, VX et ZX – Honda a même équipé la version V de base assez généreusement, ce qui en fait un bon rapport qualité-prix.

Le lancement de la nouvelle génération de Honda City est dans une semaine et il y a déjà beaucoup d’excitation autour de ça. La nouvelle Honda City est l’un des lancements les plus importants de cette année et nous pouvons vous dire que la nouvelle City est une amélioration significative par rapport à celle existante. La nouvelle Honda City est également devenue beaucoup plus premium dans son attrait et parce qu’elle sera vendue aux côtés de la génération actuelle, elle aura un positionnement premium sur le marché. Avant son lancement, nous avons la liste des caractéristiques de la nouvelle Honda City.

Avant son lancement, nous avons la liste des fonctionnalités par variantes de la nouvelle Honda City.

La nouvelle génération de Honda City sera vendue en trois variantes en Inde – V, VX et ZX. Il s’avère que Honda a très bien équipé la City dès la version de base. Non seulement la variante de base offre la possibilité de choisir une boîte de vitesses manuelle ou automatique pour le moteur à essence, mais elle comprend également toutes les fonctionnalités essentielles que vous pourriez souhaiter dans une voiture comme celle-ci. Voici un aperçu rapide de toutes les fonctionnalités disponibles avec chaque version.

Honda City V

Un infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto.

Honda Connect – Suite de voitures connectées.

Contrôle climatique automatique.

Système audio à quatre haut-parleurs.

Régulateur de vitesse.

Manettes à palettes

Entrée sans clé avec démarrage à bouton-poussoir et démarrage à distance du moteur (CVT uniquement).

Projecteurs halogènes avec projecteurs DRL

Feux arrière à LED

ABS avec EBD.

Quatre airbags.

Contrôle de stabilité éléctronique.

Système de surveillance de la pression des pneus.

Une caméra de recul.

Honda City VX – La garniture de milieu de gamme ajoute quelques goodies plus fantaisistes par rapport à la garniture en V.

Un toit ouvrant électronique.

Jantes en alliage bicolore de 16 pouces.

Un affichage d’instruments semi-numérique.

Un système audio à 8 haut-parleurs.

Phares automatiques.

Système de verrouillage à distance.

Six airbags (Total – 6).

IRVM à atténuation automatique.

Honda City ZX – La garniture ZX est entièrement chargée avec toutes les cloches et les sifflets que la nouvelle City a à offrir

Tapisserie d’ameublement en cuir.

Phares et antibrouillards à DEL.

Ouverture et fermeture à distance des fenêtres et du toit ouvrant.

Les quatre vitres électriques avec une fonction de haut en bas.

Caméra Honda Watch Lane.

Nouveaux intérieurs Honda City.

On s’attend à ce que les prix de la nouvelle Honda City commencent à environ Rs 11 lakh et ils monteront à environ Rs 15 lakh pour la variante haut de gamme. Oui, c’est un peu plus cher que les autres berlines compactes de son segment, mais cela semble toujours valoir son prix. C’est la plus grande berline de son segment et en Inde, la taille équivaut bien à l’argent. De plus, la Honda City reste un point fort pour les passionnés de conduite et le moteur i-VTEC continue de nous impressionner fortement.

Quelle variante a le plus de sens en termes de fonctionnalités pour la nouvelle Honda City? Eh bien, si vous voulez vraiment la nouvelle City mais que vous ne pouvez pas étirer votre budget longtemps, la garniture en V de base fait toujours un excellent achat car elle est équipée de tout ce qui est nécessaire et ne devrait pas vous laisser en vouloir plus. Si vous aimez vraiment votre toit ouvrant et vos jantes en alliage, la garniture VX de milieu de gamme devrait convenir parfaitement à votre facture pour une berline compacte. Cependant, vous dépenserez certainement plus d’argent pour la version ZX haut de gamme de la nouvelle City par rapport aux versions haut de gamme des autres berlines de ce segment.

Sous le capot, la nouvelle Honda City sera propulsée par des moteurs essence et diesel de 1,5 L. Bien que le moteur diesel de 1,5 L soit repris de la voiture actuelle, le moteur à essence de 1,5 L est une toute nouvelle unité et est livré avec une nouvelle configuration à double came. Le moteur à essence a été réglé pour produire 119 ch et 145 Nm de couple maximal. Le moteur est livré en standard avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses avec une boîte de vitesses automatique CVT en option. Le moteur diesel est maintenant conforme BS6 et produit 100 ch et 200 Nm de couple et il est uniquement livré avec une boîte manuelle à 6 vitesses.