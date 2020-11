Honda Amaze impliquée dans un accident majeur à grande vitesse

Découvrez la qualité de construction de Honda Amaze après avoir été impliqué dans un accident à grande vitesse. La berline a reçu une cote de sécurité 4 étoiles dans les tests NCAP.

Honda Amaze a reçu une cote de sécurité 4 étoiles dans les crash tests indiens NCAP. Cela en fait l’une des berlines les plus sûres du pays, partageant la vedette avec Ford Aspire. Voici un exemple de la qualité de fabrication de Honda Amaze lors d’un récent accident. Découvrez l’impact à venir.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la voiture a subi un grave accident à une vitesse de 80 km / h. Le côté conducteur a vu le plus d’impact et ne semble pas avoir été une collision frontale. Le pare-chocs s’est détaché et les ailes latérales ont également été endommagées. Les phares et les pneus ont également été touchés.

Heureusement, les dommages n’ont pas atteint le compartiment moteur bien que le couvercle intérieur de l’aile soit sorti. Les airbags ne se sont pas déployés, ce pour quoi le propriétaire a déposé une plainte. Il a dit que la ceinture de sécurité était usée, mais que les airbags ne sont toujours pas sortis. Cependant, le propriétaire est sorti en toute sécurité sans aucune blessure.

L’impact est sur le côté et non sur le devant. Le capteur d’airbags avant est situé derrière le pare-chocs à l’avant, alors qu’ici, l’impact est sur le côté. Dans le cas où la voiture a six airbags, ils se seraient déployés immédiatement. Le pare-chocs est définitivement sorti, mais à cause de l’impact latéral.

Honda Amaze reçoit deux airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière, caméra de stationnement arrière et ISOFIX comme dispositifs de sécurité. Il est livré avec une cote de sécurité 4 étoiles pour les adultes mais une mauvaise cote 1 étoile pour les enfants occupants, en raison de l’absence d’ancrages. Les prix de la berline commencent à Rs 6.17 Lakhs jusqu’à Rs 9.99 Lakhs (ex-showroom).