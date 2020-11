Honda Amaze frappe un chariot Bullock à 90 km / h

Découvrez cet accident où un excès de vitesse Honda Amaze a heurté un chariot à bœufs, mais a gardé les passagers en sécurité. Le propriétaire a encore un problème.

Honda Amaze a reçu une cote de sécurité 4 étoiles aux crash tests Global NCAP, ce qui en fait l’une des voitures Honda les plus sûres. La plupart des exemples d’accidents d’Amaze montrent que les airbags ne se sont pas déployés après un impact frontal. Dans ce scénario également, la même chose s’est produite et nous expliquons pourquoi il ne s’est pas déployé.

Dans ce scénario, cette Honda Amaze roulait à une vitesse de 90 km / h sur des routes de campagne étroites. Soudain, il a heurté une charrette à bœufs à cette vitesse alors que la charrette arrivait soudain devant son Amaze. L’impact sur Amaze n’était pas si grave, car le capot a été le plus endommagé ici. Il s’est froissé par l’avant et ne peut pas être fermé correctement.

En outre, le radiateur a également subi des dommages et est plié d’un côté. De plus, les ailes latérales ont été endommagées et doivent être remplacées correctement. Cependant, il n’y a pas d’impact sur le pare-chocs et c’est la raison pour laquelle les airbags n’ont pas été déployés. C’est la plainte que le client avait mais qui a été résolue immédiatement.

Voitures qui ont deux airbags frontaux, les capteurs d’impact sont situés sur les pare-chocs juste derrière la plaque d’immatriculation. Sur ces capteurs ou cette zone, l’impact doit se produire à une vitesse de plus de 40 km / h et c’est à ce moment que les airbags ont été déployés. Le propriétaire était complètement en sécurité après l’accident et est rentré chez lui juste après l’accident avec les dommages.

Honda Amaze bénéficie de caractéristiques de sécurité telles que deux coussins gonflables à l’avant, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière et caméra de stationnement arrière. City, quant à lui, reçoit six airbags sur les versions haut de gamme. Cependant, la première est la seule voiture en Inde à bénéficier d’une combinaison diesel-CVT. Les prix de la berline commencent à Rs 6,17 Lakhs jusqu’à Rs 10 Lakhs (ex-salle d’exposition), ce qui en fait la plus coûteuse de sa catégorie.