Honda Activa termine 20 ans en Inde; Plus de 2 unités Crore vendues!

Le scooter le plus populaire en Inde, Honda Activa a terminé 20 ans de son existence en Inde. Il en est actuellement à sa sixième génération.

En 2000, Honda 2 roues Inde a lancé un deux roues qui est devenu une énorme marque. Honda ne savait pas grand-chose, après 20 ans d’existence, Activa serait toujours le deux-roues le plus vendu de tous les temps. L’un des premiers scooters sans engrenage qui a été lancé en Inde a accompli 20 ans de service.

La première génération de Honda Activa a été lancée en 2000 et en est actuellement à sa sixième génération. La deuxième génération a été lancée vers 2009 et a fait l’objet d’une énorme mise à niveau. Plus tard, de nouvelles générations sont arrivées tous les 2-3 ans et la sixième génération est maintenant le scooter parfait avec de nombreuses fonctionnalités premium et importantes.

Avec ce passage, Honda a vendu plus de 2 unités de crore d’Activa en Inde. Ce relais n’est réalisé par aucun autre scooter et le plus proche que quiconque atteint est fait par Hero Splendor. Pour commémorer cette occasion spéciale, Honda a également lancé l’édition limitée du 20e anniversaire du scooter, qui reçoit quelques améliorations esthétiques.

Activa Anniversary Edition reçoit un nouveau thème Matte Brown avec des roues en acier noir, des barres d’appui assorties, un carter noir, le 20e anniversaire et le logo Activa spécial de couleur dorée, de nouvelles rayures à l’avant et des sièges bruns dans le cadre de la mise à niveau. En dehors de cela, il continue avec les mêmes fonctionnalités que précédemment. Il continue également avec les deux mêmes variantes – STD et Deluxe – au prix de Rs 66 816 et Rs 68 316 (ex-showroom).

Activa obtient un moteur à injection de carburant de 110 cm3 conforme à la norme BS6, capable de produire 7,68 ch et 8,7 Nm de couple maximal, associé à une boîte de vitesses CVT. Il obtient enfin maintenant une suspension télescopique à l’avant, remplaçant le type de suspension à liaison unitaire. Les caractéristiques comprennent des phares à LED, un tableau de bord numérique avec plage de conduite, un chargeur USB, un système de démarrage / arrêt automatique et plus encore.