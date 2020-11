Hommages sincères rendus à la sensation virale d’Internet décédée après une bagarre avec des oies

Une oie du Wiltshire qui a acquis une renommée sur Internet a été pleurée par des milliers de fans après sa mort prématurée, a révélé son propriétaire.Cuthbert l’oie était un résident populaire du Caenhill Countryside Center, une ferme de bienfaisance qui présente les enfants et les jeunes à la La campagne du Wiltshire, et a souvent joué dans les publications sur les réseaux sociaux de la ferme. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i.Chris Franklin, qui dirige le centre avec sa femme Helie Franklin, a déclaré à la BBC qu’il avait reçu plus de 4000 messages en ligne après avoir annoncé que Cuthbert était décédée des suites d’une bagarre avec deux autres oies dimanche soir. L’oie de quatre ans était malade depuis longtemps mais avait eu du mal à se remettre de la bagarre, a confirmé M. Franklin. «C’est triste de perdre quelqu’un d’aussi près vous, et il était comme mon meilleur ami », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les comptes Instagram, Twitter, Facebook et TikTok de la ferme.« Je ne l’oublierai jamais, j’ai beaucoup de bons souvenirs… Il le sera toujours dans mon h eart. »L’oie qui a pondu l’œuf viral La ferme, qui compte plus d’un quart de million de followers sur les réseaux sociaux, présente ses nombreux animaux dans des mises à jour régulières de photos et de vidéos. Cuthbert a passé les premières heures de sa vie à se nicher dans la manche de Chris brassard après avoir été rejeté par le canard qui l’a fait éclore, d’où son nom. Quand il ne mangeait pas ses aliments préférés (carottes, laitues, pommes et maïs mélangé), Cuthbert aimait être le centre d’attention lors du tournage des vidéos.Il a propulsé la ferme pour la première fois vers une renommée virale en juillet 2019 avec une vidéo du matin. «Heure de pointe» – au cours de laquelle il a volé la vedette lorsque Chris a déboulonné une porte d’étable pour laisser les poulets, canards, oies et autres volailles entrer dans la cour de la ferme – a pris d’assaut Internet. La ferme a rapidement gagné des centaines de milliers d’adeptes de partout. « Il a touché les gens d’une manière qu’il est difficile d’imaginer une oie faire », a déclaré M. Franklin au journal local le Wiltshire Times. « Nous avons eu des gens du monde entier qui ont envoyé leurs condoléances – de as loin comme l’Australie et le Mexique. »Ambitions musicales Chloé Jordan, une chanteuse et compositrice de Devizes, a écrit une chanson sur l’adorable regard qui a été jouée lors d’un concert de Noël de collecte de fonds l’année dernière. La chanson a présenté les lignes:« Il a beaucoup de visiteurs , qui a Je leur dis bonjour / Il les emmène partout dans la ferme, ils le suivent partout où il va / Cuthbert, c’est notre oie préférée / Il est toujours en liberté », et a atteint le numéro un sur le palmarès des comédies iTunes. Alors que Cuthbert nous manquera beaucoup, Coco et Eli les ânes, Dotty le mouton, Violet le chat et Coffee le lapin de sauvetage font partie des autres créatures de la ferme qui continuent d’enchanter le public à travers le monde. Il laisse dans le deuil son fils, Benedict l’oie.

