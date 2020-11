hommages rendus à la «  figure la plus remarquable  » de l’industrie britannique du voyage

Des hommages ont été rendus ce soir à l’une des personnalités les plus remarquables de l’industrie du voyage britannique après la mort de John Hays, qui a fondé la société de voyages qui porte son nom en 1980, après s’être effondré vendredi alors qu’il travaillait à son siège social à Sunderland. était marié à la copropriétaire Irene Hays et ensemble, ils ont fait de Hays Travel la plus grande agence de voyages indépendante du Royaume-Uni. La paire a été félicitée en octobre 2019 lorsqu’elle a empêché des milliers d’anciens membres du personnel de Thomas Cook de perdre leur emploi en achetant les 555 agences de voyages britanniques du voyagiste effondré.Hays Travel a déclaré dans un communiqué: la plus profonde tristesse et le regret que nous ayons à vous annoncer que John Hays, le fondateur et directeur général de Hays Travel, est décédé aujourd’hui en faisant le travail qu’il aimait. John, qui avec sa femme et copropriétaire Irene Hays a acheté le domaine commercial Thomas Cook il y a un an, travaillait au siège social de l’entreprise à Sunderland lorsqu’il s’est effondré. «John a fait de Hays Travel le plus grand agent de voyages indépendant du Royaume-Uni, offrant des emplois et carrières pour des milliers de jeunes de plus de 40 ans. Tout au long de cette année difficile, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver des emplois et protéger l’industrie du voyage. «Il était tenu dans un immense respect par son personnel, ses collègues, sa famille et ses amis et a été reconnu tout au long de sa vie pour ses nombreuses réalisations. Il était également fier de son personnel fidèle qui, sous la direction du conseil d’administration et de l’équipe de direction, veillera à ce que l’entreprise continue de servir les clients du plus grand agent de voyages indépendant du Royaume-Uni comme il l’aurait souhaité. »Plus de 7 000 personnes sont employé par l’entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard de livres sterling en 2018. Le patron de Carnival UK, David Dingle, a déclaré: «Il était la personne la plus remarquable que j’ai connue dans l’industrie britannique du voyage. Il a toujours su mettre les gens avant le profit. Nous devrions tous honorer John en tant que champion de l’agent de voyages de la grande rue. »Champion de Sunderland M. Hays était un ancien vice-président de Sunderland AFC et a reçu la liberté de la ville en 2016. Le club de football a déclaré dans un communiqué:« John était un champion du Nord-Est et de la ville de Sunderland. Nos pensées vont à sa femme Irene, à sa famille et à ses amis en ce moment. En savoir plus Hays Travel achète 555 magasins Thomas Cook, sauvant 2 500 emplois Mark Tanzer, directeur général de l’agence de voyages Abta, a déclaré: «Nous avons été choqués et attristés d’apprendre cet après-midi que John Hays est décédé. John a été une figure majeure de l’industrie du voyage pendant de nombreuses années et a créé l’une des entreprises les plus prospères de l’industrie. «Hays Travel est un membre de longue date d’Abta et John était connu de beaucoup d’entre nous. Nos pensées et nos sympathies vont à sa femme Irene et à sa famille, à ses collègues et à ses amis en cette période très triste. »Derek Jones, directeur général de la société de voyages de luxe Kuoni, a déclaré:« John était une inspiration et une véritable légende de l’industrie, mais plus important encore, il était un grand ami. »Des hommages ont également commencé à être payés sur les réseaux sociaux, M. Hays étant décrit comme« un type de haut niveau qui nous manquera massivement ».

Axess Industries Ceinture chauffante économique pour fût 0 à 130°C Type de fût 25 L Ceintures chauffantes en silicone idéale pour chauffer des liquides dans des fûts métalliques.Les ceintures permettent de chauffer rapidement différents types de liquides plus ou moins visqueux.Vous pouvez mettre jusqu'à 3 ceintures sur un fût standard ...

Axess Industries Ceinture chauffante économique pour fût 0 à 130°C Type de fût 25 L Ceintures chauffantes en silicone idéale pour chauffer des liquides dans des fûts métalliques.Les ceintures permettent de chauffer rapidement différents types de liquides plus ou moins visqueux.Vous pouvez mettre jusqu'à 3 ceintures sur un fût standard ...

Axess Industries Conteneur poubelle carré Volume 106 L Coloris Gris Collecteur carré en polyéthylène, solide et résistant, pour une grande variété d'utilisation.Un collecteur carré permet de stocker jusqu'à 14% de plus que les formes rondes.Le plastique est inaltérable et indéformable, ...

Axess Industries Conteneur poubelle carré Volume 106 L Coloris Jaune Collecteur carré en polyéthylène, solide et résistant, pour une grande variété d'utilisation.Un collecteur carré permet de stocker jusqu'à 14% de plus que les formes rondes.Le plastique est inaltérable et indéformable, ...

Axess Industries Conteneur poubelle carré Volume 106 L Coloris Gris Collecteur carré en polyéthylène, solide et résistant, pour une grande variété d'utilisation.Un collecteur carré permet de stocker jusqu'à 14% de plus que les formes rondes.Le plastique est inaltérable et indéformable, ...

Axess Industries Conteneur poubelle carré Volume 106 L Coloris Jaune Collecteur carré en polyéthylène, solide et résistant, pour une grande variété d'utilisation.Un collecteur carré permet de stocker jusqu'à 14% de plus que les formes rondes.Le plastique est inaltérable et indéformable, ...