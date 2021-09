Hommage à Jean-Paul Belmondo : changement de programme télé ce soir

in

Alors que nous avons appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi 6 septembre, le programme tv de ce soir est chamboulé afin de lui rendre hommage. Betanews vous fait un petit point sur les modifications de programme télé de ce lundi 6 septembre.

Alors que TF1 devait diffuser un nouveau thriller policier avec Julie Gayet et Tomer Sisley intitulé Une mère parfaite, vous aurez à la place l’occasion de voir ou revoir à 21h05 Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch réalisé en 1988, suivi à 23h10 de Belmondo par Belmondo, un documentaire où Bebel se raconte, revenant sur sa vie et sa carrière.

La France perd un immense acteur, un géant de la culture et des arts.

En hommage à Jean-Paul #Belmondo, nous vous proposons de voir ou revoir "Itinéraire d’un enfant gâté" ce soir à 21:05 pic.twitter.com/xMYGaAO1vo — TF1 (@TF1) September 6, 2021

Sur France 2, nous nous attendions à voir Deux femmes, un film inspiré d’une histoire vraie avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer. A la place, France annonce programmer L’as des as à 21h05 suivi de Un jour un destin : Belmondo l’enfant terrible à 22h40. De plus, France 2 annonce diffuser demain mardi 7 septembre Le Professionnel à 21h05 suivi de A bout de souffle puis Dimanche, une rediffusion de l’émission Vivement Dimanche.

⚫ Hommage à Jean-Paul #Belmondo : nous bouleversons nos programmes. Ce soir

🔸 21h05 : L'as des as

🔸 22h40 : Un jour un destin : Belmondo l'enfant terrible Mardi

🔸 21h05 : Le professionnel

🔸 22h55 : A bout de souffle Dimanche

🔸 15h10 : Vivement Dimanche (rediffusion) pic.twitter.com/mClyfePrZ0 — France 2 (@France2tv) September 6, 2021

Ensuite, c’est W9 qui modifie sa programmation pour vous proposer à 21h05 Flic ou Voyou de 1979, suivi à 22h55 de Belmondo, itinéraire.. un documentaire retraçant la carrière de l’icone de la Nouvelle Vague.

Suite au décès de l'acteur Jean-Paul Belmondo, W9 décide de lui rendre hommage avec une programmation spéciale ce soir.

▶ À 21.05 : "Flic ou Voyou"

▶ À 22.55 : le documentaire "Belmondo, Itinéraire…" pic.twitter.com/K3v9zNRVfA — W9 (@W9) September 6, 2021

Sur C8, à 21h15, vous aurez l’occasion de voir Le Magnifique à la place de Logan initialement programmé.

En hommage à Jean-Paul Belmondo. Le Magnifique, ce soir à 21h15 sur C8. pic.twitter.com/L3XwS2lQNl — C8 (@C8TV) September 6, 2021

A cela s’ajoutent de nombreuses émissions qui vont rendre hommage à ce grand acteur français tout au long de la semaine, ainsi que les journaux télévisés qui vont probablement durer un peu plus longtemps ce soir.