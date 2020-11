Holstein Kiel plaisante sur son billet FCB pour la Coupe DFB

Holstein Kiel a remporté le lot du FC Bayern en Coupe DFB avec humour. Joshua Kimmich a déjà eu une opération réussie et Jogi Löw a de nouveau rejeté Thomas Müller et Jerome Boateng. Les informations et rumeurs les plus importantes sur le FC Bayern peuvent être trouvées ici.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles et de rumeurs sur FCB ici.

FC Bayern: Holstein Kiel plaisante sur son billet pour le FCB en Coupe DFB

Holstein Kiel a remporté le tirage au sort de la Coupe DFB, selon lequel l’équipe de deuxième division rencontre le FC Bayern au deuxième tour, avec humour. La tâche était « réalisable », a plaisanté le directeur sportif de Kiel, Uwe Stöver.

« Le ticket de loterie nous a donné le plus grand défi possible dans la compétition. C’est une grande motivation de pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. En réalité, c’est une tâche très, très difficile, mais nous ferons de notre mieux et verrons pourquoi c’est assez à la fin », a déclaré le formateur de KSV Ole Werner.

Les cigognes reçoivent le détenteur du titre record au stade Holstein. Le 2ème tour de la DFB-Pokal était prévu les 22 et 23 décembre, les matchs ne sont pas encore programmés.

FC Bayern: Joshua Kimmich opéré au genou

Joshua Kimmich s’est blessé au genou lors du match de haut niveau contre le Borussia Dortmund (les faits saillants de la vidéo) et a été opéré dimanche.

Le FC Bayern a annoncé que Kimmich ne pouvait plus jouer de match cette année en raison d’une blessure au ménisque latéral droit. Le club s’attend à ce que le joueur de 25 ans revienne à la mi-janvier.

« Nous sommes heureux que Joshua soit probablement de nouveau disponible dans quelques semaines. Nous lui apporterons le meilleur soutien possible dans sa cure de désintoxication », a déclaré le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic.

Quelles sont les conséquences de la blessure de Kimmich pour le Bayern? Voici l’analyse de SPOX et de Goal.

© Getty

FC Bayern: Löw a repoussé Müller et Boateng

Joachim Löw n’utilisera toujours pas les retraités Jerome Boateng, Thomas Müller et Mats Hummels. L’entraîneur national l’a réaffirmé dans une interview avec botteur.

« Nous avons essentiellement décidé de ne pas nommer ces joueurs, cela n’a pas changé maintenant », a déclaré Löw. On ne pouvait « pas annuler cela maintenant ».

Vous pouvez trouver des nouvelles détaillées ici.

FC Bayern: le plan de match pour les semaines à venir