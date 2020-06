Hollywood Studios publie ses directives de retour au travail pour le coronavirus – / Film

Hollywood cherche à se remettre au travail au milieu de la coronavirus (Pandémie de covid19. Depuis la fermeture unilatérale des productions télévisuelles et cinématographiques à travers le monde en mars, les studios et les syndicats ont cherché des moyens de reprendre la production tout en maintenant les équipes et les acteurs en bonne santé. Maintenant, un nouveau rapport des syndicats et des studios décrit les directives de retour au travail pour que l’industrie du divertissement redémarre.

Variety rapporte qu’un «livre blanc» de 22 pages a été remis lundi au gouverneur de New York Andrew Cuomo et au gouverneur de Californie Gavin Newsom, ainsi qu’au ministère de la Santé publique du comté de Los Angeles, contenant le plan de reprise des productions cinématographiques et télévisuelles. Le rapport contient des dizaines de recommandations pour la distance physique, l’équipement de protection individuelle (EPI), les contrôles de température et d’autres précautions typiques des entreprises qui rouvrent au milieu de la pandémie.

« Limiter les contacts face à face avec les autres est le meilleur moyen de réduire la propagation du COVID-19 », indique le rapport. «Les acteurs et l’équipe doivent pratiquer la distance physique autant que possible. La distance physique implique de maintenir une distance d’au moins 6 pieds de toute autre personne à tout moment, sauf lorsque cela est incompatible avec ses fonctions. Les acteurs et l’équipe doivent éviter de se rassembler en groupes. Lorsque cela est possible, séparez les lieux de travail en zones pour faciliter l’éloignement physique. »

Le rapport recommande que les acteurs ainsi que l’équipe qui travaillent en étroite collaboration avec les artistes, comme les coiffeurs et les maquilleurs, portent des masques et «observent les pratiques d’hygiène des mains immédiatement après avoir terminé la tâche», tandis que tous les acteurs et l’équipe devraient être tenus de participer à la température quotidienne chèques.

Les lignes directrices énumèrent des précautions assez typiques pour les entreprises qui rouvrent lentement au milieu de la pandémie – masques, contrôles de température, distanciation sociale. Mais le rapport propose une vision radicalement différente d’Hollywood, qui se déroulera probablement beaucoup plus lentement et plus soigneusement que jamais. Il y a aussi la recommandation supplémentaire d’un «responsable (s) de la conformité COVID-19 autonome» sur les postes à se spécialiser dans l’application des mesures de sécurité contre les coronavirus:

«Les tâches et responsabilités spécifiques du ou des responsables de la conformité COVID-19 peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, la supervision et la surveillance de la distance physique, des tests, de la surveillance des symptômes, des protocoles de désinfection, et de l’éducation, des protocoles et de l’adhésion aux EPI et d’autres tâches telles que peut être déterminé par l’employeur. Un responsable de la conformité COVID-19 doit être accessible en tout temps sur le lieu de travail pendant les heures de travail et tout le personnel doit avoir accès au (x) responsable (s) de la conformité COVID-19. Tous les acteurs et l’équipe doivent être informés de l’identité de l’agent de conformité COVID-19 et de la manière de le contacter. »

C’est juste une autre personne pour travailler sur des décors, qui devront probablement opérer dans des capacités limitées pour permettre la distanciation sociale requise pendant la pandémie. Cela pourrait-il signifier que les membres d’équipage devront assumer une double fonction pour d’autres tâches? Le tournage ralentira-t-il à un rythme d’escargot en raison des mesures sanitaires à mettre en place? Il est encore trop tôt pour le dire, mais ce rapport, qui est le résultat d’un effort de collaboration du groupe de travail du comité de gestion de la sécurité du travail à l’échelle de l’industrie, pourrait nous donner une indication du fonctionnement d’Hollywood au cours des prochaines années. Le groupe de travail, qui est un groupe d’une cinquantaine de participants de sociétés de production, de syndicats et de guildes d’Hollywood, a été organisé par le biais de l’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

