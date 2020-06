Hollywood Guilds & Unions dévoilent de nouveaux protocoles de production – / Film

Aujourd’hui marque le premier jour où la production cinématographique et télévisuelle à Hollywood peut officiellement commencer depuis que le coronavirus a forcé l’industrie du divertissement à faire une pause en mars. Parallèlement à cette réouverture, plusieurs des plus grandes guildes et syndicats de l’industrie se sont associés pour publier un document établissant de nouveaux protocoles de production pour assurer la sécurité des moulages et des équipes. Les décors vont se sentir très différents de ce qu’ils faisaient avant tout cela. Voici quelques-uns des plus grands changements.

La Directors Guild of America (DGA), l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), l’International Brotherhood of Teamsters (IBT) and the Basic Crafts, and Screen Actors Guild-Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio (SAG-AFTRA) ont passé au cours des dernières semaines, s’entretenant avec «un éventail d’experts allant d’épidémiologistes et de scientifiques éminents aux analystes des risques et spécialistes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail» afin de déterminer le moyen le plus sûr pour les moulages et les équipages de retourner au travail. Voici les grands enseignements de l’annonce.

Les protocoles notent que les acteurs sont les plus à risque, étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de se distancier socialement ou de porter un équipement de protection lorsqu’ils sont devant la caméra. Les acteurs et les personnes qui entreront en contact étroit avec eux devront être testés pour COVID-19 au moins trois fois par semaine, tandis que tous les autres seront testés régulièrement au cours de la production. Tout le monde, quelle que soit sa position, sera testé avant son premier jour de travail, et les personnes qui travaillent dans des domaines tels que le bureau de production, où la distanciation sociale et les EPI peuvent être portés, peuvent être testés moins fréquemment que ceux qui sont réellement sur le plateau.

Contrairement à la façon dont les films tournaient librement, un système de «Zone» sera mis en place pour séparer les gens. « Les acteurs et ceux avec lesquels ils entrent en contact fréquent seraient regroupés dans la zone A, tandis que les autres personnes sur le plateau seraient regroupées dans la zone B », indique le communiqué. «Le système Zone est la structure et les fondations autour desquelles toutes les décisions de sécurité sur le plateau du Covid-19 doivent être conçues.»

Deux nouveaux postes / départements seront créés sur chaque plateau, et ces départements auront le pouvoir de suspendre la production en cas d’atteinte à la santé menaçant la sécurité des acteurs et de l’équipe. Un département de la sécurité sanitaire sera mis en place avec un superviseur de la sécurité sanitaire « en charge du processus de test, embaucher et coordonner le personnel médical Covid-19 nécessaire, et être responsable de la sécurité sanitaire liée à la production », tandis qu’un responsable de l’unité de sécurité sanitaire supervisera l’exécution des directives du superviseur.

Tout cela survient un jour après que le comté d’Orange, qui borde le comté de Los Angeles, a déclaré que les gens n’avaient plus besoin de porter de masques pendant la pandémie de coronavirus, tandis que la Californie a signalé 3461 cas de virus – un record d’une journée pour l’État.

Si vous voulez entrer dans le vif du sujet de tous les protocoles, vous pouvez lire l’intégralité du document, intitulé «La voie à suivre en toute sécurité», ici.

