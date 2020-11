Hollywood est-il prêt pour les femmes musulmanes? (Blog invité)

Nommez un film hollywoodien dirigé par une femme musulmane.

Vous ne pouvez pas penser à un? Qu’en est-il d’une comédie dirigée par des femmes musulmanes et réalisée par une femme musulmane? Ils sont rares.

Ayant grandi dans la mendicité de la Floride, il n’y avait pas grand chose à faire. Regarder des films et la télévision était le moyen de faire face. Même si les personnages étaient adorables, ils semblaient toujours aussi prévisibles et banals que la géographie qui m’entourait. Je n’ai jamais pensé que cela changerait. Ou que je pourrais le changer.

Je suis l’une des premières cinéastes hijabi en Amérique. Diplômé de la Florida State University Film School à la fin des années 2000, j’ai eu l’occasion de créer des histoires que je voulais voir et auxquelles je pouvais m’identifier. J’avais envie de la touche nostalgique d’un film de bien-être, mais avec des femmes musulmanes hijabi en vedette. J’ai créé quatre courts métrages qui ont très bien marché parce que les gens aspiraient à voir une histoire de femme musulmane. Ils ont été projetés dans 100 salles à travers le monde, étaient finalistes de NBC Short Cuts, lauréat du prix Princesse Grace, lauréat d’un prix Emmy, etc.

En tant que jeune cinéaste fraîchement sorti de l’école de cinéma, je pensais que cela signifiait que l’industrie était prête. Mais ce n’était pas le cas.

L’industrie est restée hésitante à présenter des femmes musulmanes dans leurs histoires jusqu’à récemment. En 2016, lorsque l’administration Trump a lancé l’interdiction musulmane, ce n’est qu’à ce moment-là que nous avons vu des femmes musulmanes à la télévision et au cinéma se rapprocher de représentations authentiques. Les femmes musulmanes ont été présentées dans des émissions comme «The Bold Type» de Freeform et «Quantico» et «Grey’s Anatomy» d’ABC, mais nous avons vu plus de rôles principaux pour les hommes musulmans, y compris «Patriot Act» de Hasan Minhaj, «Ramy» de Hulu, et, la plupart récemment, «Transplant» de NBC.

Ce sont d’énormes progrès pour la représentation musulmane. Mais je me demande toujours: où sont les personnages principaux des femmes musulmanes? Où sont les personnages qui représentent l’éventail des femmes musulmanes en Amérique et qui nous représentent vraiment?

Dans le récent «Hollywood Diversity Report» de l’UCLA, 84% des réalisateurs sont des hommes blancs, alors qu’il n’y avait aucune femme musulmane dans le fauteuil du réalisateur à Hollywood en 2019. En outre, les acteurs représentant des femmes musulmanes à l’écran ne sont pas réellement joués par des femmes musulmanes. En tant que communauté, comment défendons-nous les réalisatrices et les actrices musulmanes? Comment les mettons-nous au premier plan?

L’importance d’être les agents de notre histoire ne peut être sous-estimée. Avec mes compatriotes cinéastes américano-musulmanes, comme Lena Khan et Nijla Mu’min, nous insistons pour la représentation de nos communautés depuis plusieurs années avec nos films. J’ai finalement décidé de faire la première comédie romantique féminine faite par des femmes musulmanes sur des femmes musulmanes, «américaine» (photo ci-dessus).

Le film est une rupture comique mais authentique de la comédie romantique traditionnelle et met en évidence différentes couches du féminisme en croisant la religion, la culture, l’immigration et le climat sociopolitique actuel. Nous devons défendre et réquisitionner ces efforts pour que les femmes musulmanes américaines soient uniformément représentées dans la représentation du récit américain. J’ai fait un film dans un genre accessible qui, à mon avis, a une histoire globalement relatable avec le potentiel d’atteindre le public à partir d’expériences intersectionnelles. C’est particulièrement significatif pour notre casting et notre équipe, car beaucoup d’entre nous sont des femmes, des femmes de couleur et / ou des femmes musulmanes. La comédie est souvent négligée comme un outil pour aider à éduquer le public et à transformer notre opinion, en particulier lorsqu’il s’agit de politique et de religion.

Peu de gens comprennent ce que signifie être musulman en Amérique et nous sommes souvent dépeints comme un monolithe dans les médias. J’espère que lorsque le public regardera des représentations authentiques de femmes musulmanes américaines, il pourra commencer à comprendre qu’il y a plus de nous unifier que de nous séparer.