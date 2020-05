Hollywood: des robots anti-coronavirus pourraient être utilisés par Hollywood – / Film

Avec l’état du monde tel qu’il est, les robots tueurs sont à prévoir. Mais cette fois, ce sont de bons robots tueurs (probablement)! Hollywood prévoit d’utiliser des «robots de germination» contre coronavirus (COVID-19) pandémie, certains producteurs envisageant d’acheter des robots de désinfection certifiés en laboratoire pour les films et les téléviseurs à mesure que les productions reprennent. Les «robots zappant les germes», qui utilisent des impulsions de lumière UV pour tuer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, sont déjà utilisés dans les hôpitaux du monde entier.

L’industrie du divertissement va probablement changer à jamais après la pandémie. Non seulement dans les retards ou les pertes financières que cela entraînera, mais dans la manière dont il fonctionne – les plateaux de tournage et de télévision devront encore travailler avec prudence et établir de nouvelles directives pour assurer la santé de leur équipe et de leur casting. Une façon d’y parvenir: des robots antivirus.

Selon The Hollywood Reporter, l’industrie étudie de nouvelles façons de respecter les normes d’assainissement sur ses appareils. La dernière méthode est celle qui sera probablement un drapeau rouge pour quiconque a vu un film d’action de science-fiction, mais est apparemment un moyen assez infaillible pour combattre le coronavirus. Hollywood envisage d’acheter le «Xenex Germ-Zapping Robot», un robot de désinfection certifié en laboratoire fabriqué par Xenex Disinfection Services, basé à San Antonio, sur des films et des téléviseurs alors qu’ils reprennent la production. Le robot, qui est déjà utilisé dans les hôpitaux du monde entier, utilise des impulsions de lumière ultraviolette (UV) pour tuer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Selon des tests effectués par le Texas Biomedical Research Institute, le robot a pu désactiver 99,99% du nouveau coronavirus en deux minutes.

Les robots de Xenex peuvent être loués au mois ou achetés pour environ 125 000 $. On ne sait pas combien de robots devraient être achetés pour les nombreuses productions hollywoodiennes qui opèrent aux États-Unis et à l’étranger, mais ce serait un investissement considérable. Au moins une production, Tom Selleck, mettant en vedette CBS Sang bleu, a déjà manifesté son intérêt et a suspendu l’un des robots, tandis que la société a approché de grands studios et streamers comme Netflix, Amazon et Sony pour utiliser les robots. Les productions Netflix et Amazon ont déjà lentement recommencé à tourner à l’étranger, mais les géants du streaming pourraient envisager d’utiliser les robots pour leurs productions aux États-Unis, ce qui s’est avéré loin derrière d’autres pays pour freiner la propagation de la pandémie.

Les robots ne nécessitent aucune période d’échauffement ou de refroidissement et peuvent désinfecter des dizaines de pièces chaque jour. Ils peuvent se déplacer par eux-mêmes en suivant un chemin dans la pièce où ils se trouvent, mais comme ce long métrage peut être un problème avec les syndicats, comme l’IATSE, l’ancien cinéaste Justin Golding dit qu’ils sont prêts à travailler avec les membres d’équipage pour les contrôler.

Tant qu’ils s’assurent que les robots ne se font pas d’esprit.

