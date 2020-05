Hollywood Coordinating Movie Theatres Réouverture Stratégie / Film

Bien que nous ne sachions pas si les cinémas ouvriront leurs portes à temps pour obtenir le film de Christopher Nolan Principe dans les salles de cinéma d’ici la date de sortie proposée le 17 juillet (ou si Warner Bros. la publiera même), il est très probable qu’ils seront au moins de retour en activité d’ici le mois d’août. Mais comment les salles de cinéma vont-elles convaincre le public de revenir? Ils recevront de l’aide sous la forme d’une campagne de marketing majeure avec le soutien de tous les grands studios de cinéma, de grandes stars et même de leurs agences hollywoodiennes.

Variety a des détails sur la stratégie de réouverture des salles de cinéma menée par la Creative Artists Agency (CAA), l’une des plus grandes agences d’Hollywood. Ils ont aidé à mettre sur pied « un comité exécutif de poids lourds de l’industrie du divertissement » qui aidera à élaborer des stratégies sur la meilleure façon de commercialiser la réouverture des cinémas pour que tout le monde se sente en sécurité à l’idée de retourner sur le grand écran. Ancien PDG d’IMAX Greg Foster supervise l’effort.

Si vous avez besoin de preuves supplémentaires pour voir à quel point les studios de cinéma sont désespérés pour la réouverture des cinémas, les sept grands studios de cinéma travaillent ensemble. Les théâtres eux-mêmes sont également désespérés, car les plus grandes chaînes de théâtres ont également accepté de collaborer, et l’Association nationale des propriétaires de théâtre fournira le matériel de marketing. Ils ont même veillé à obtenir l’approbation légale pour travailler ensemble, craignant qu’une telle stratégie d’entreprise unie puisse violer les lois antitrust.

En ce qui concerne le contenu marketing, CAA fera appel à certains de ses cinéastes et stars de cinéma de renom pour aider à la campagne. Ils apparaîtront dans des publicités qui imploreront les spectateurs de retourner au cinéma en les rassurant de toutes les précautions de sécurité qui seront prises, des mesures de distanciation sociale dans les sièges aux efforts accrus de nettoyage partout dans les théâtres. Bien sûr, tout cela est au tout début des étapes de développement, et les détails sont susceptibles de changer à mesure qu’ils continuent de comprendre les choses.

Une chose qui, nous l’espérons, aidera à ramener le public dans les salles est le retour de certains films à succès plus anciens. C’est ainsi que les salles de cinéma ont rouvert en Chine et sur d’autres marchés internationaux qui ont commencé à rouvrir les salles. En fait, Disney, Warner Bros., Universal, Paramount et Sony offrent déjà ces projections de répertoire avec de grandes remises pour les cinémas. Vous pouvez probablement vous attendre à voir une poussée marketing de ces studios pour annoncer les films qu’ils rapportent. L’espoir est que ces projections de films plus anciens feront entrer certains publics dans les salles et leur permettront de tester leurs mesures de sécurité afin d’apaiser les foules concernées qui pourraient attendre un peu plus longtemps avant de revenir en salles.

À l’heure actuelle, les seuls films au programme pour une sortie en juillet dans les salles sont Dérangé avec Russell Crowe, dans l’espoir de faire ses débuts le 1er juillet (qui ne se réuniront probablement pas). Principe est toujours sur la bonne voie pour le 17 juillet (pour l’instant), et Disney s’en tient toujours à la date de sortie reprogrammée du 24 juillet pour Mulan.

Nous garderons l’oreille au sol pour plus d’informations sur la réouverture des salles de cinéma dès qu’elles seront disponibles.

Articles sympas du Web: