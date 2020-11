Hogwarts Legacy utilise un système moral

Warner Bros.et Avalanche ont également la FAQ Héritage de Poudlard mis à jour pour révéler plus de détails sur le gameplay. Un système moral y est également mentionné.

Héritage de Poudlard regorge donc de magie obsédante qui place les joueurs au centre de leur aventure pour devenir la sorcière ou le sorcier de leur choix. Vous pouvez également étendre les capacités de votre personnage en maîtrisant des sorts puissants, en améliorant les compétences de combat et en choisissant des compagnons pour résister aux ennemis mortels.

La partie intéressante décrit également des missions et des scénarios basés sur un système moral.

«Les joueurs rencontreront également des missions et des scénarios qui défient leur moralité et déterminent ce qu’ils représentent.

En plus de l’histoire, il a été dit que vous pouvez découvrir Poudlard au 19ème siècle ici. Votre personnage est un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde de la magie. Si vous avez été admis à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, vous vous rendez vite compte que vous n’êtes pas un étudiant normal: vous avez le don inhabituel de percevoir et de maîtriser la magie ancienne. Vous pouvez donc décider si vous voulez protéger le secret pour le bien du monde ou céder à la tentation de la magie noire.

Héritage de Poudlard sortira en 2021.