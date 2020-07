Hogan remplacera Moore au poste de directeur général de Liverpool – Football

in

Billy Hogan deviendra directeur général de Liverpool lorsque Peter Moore quittera son poste à la fin du mois d’août.

Moore envisage de retourner aux États-Unis, où il vivait depuis 1981 avant de prendre le poste de Liverpool en 2017, à la fin de son contrat.

« Penser que nous avons remporté l’UEFA Champions League, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et maintenant le titre de Premier League pendant mon séjour ici est bien au-delà de mes rêves », a déclaré Moore dans un communiqué publié vendredi sur le site du club. «Je suis revenu à Liverpool en 2017 après avoir été aux États-Unis pendant plus de 30 ans et ça a été une expérience si spéciale.»

Hogan, le directeur général du club qui est également le directeur commercial, travaille pour le Fenway Sports Group depuis 2004. Il a déménagé à Liverpool de Boston en 2012.

