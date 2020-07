Hoeneß passe au TSG 1899 Hoffenheim probablement peu de temps avant l’obtention du diplôme

Après la marche, Hoffenheim est devenu partie intégrante de la Bundesliga depuis la saison 2008/09 et le championnat d’automne à cette époque. SPOX a regardé toutes les équipes des équipes TSG et mis en place un top 11.

TOR – OLIVER BAUMANN: Le gardien est arrivé à TSG depuis Fribourg en 2014 et est depuis lors le numéro un incontesté. Le joueur de 30 ans a toujours joué lorsqu’il n’était pas blessé. Son contrat court jusqu’à l’été 2021.

NIKLAS SÜLE: Probablement le plus grand talent de l’histoire du club de Hoffenheim! Le défenseur a traversé presque toutes les équipes de jeunes du TSG et s’est retrouvé au Bayern en 2017. Avant sa rupture du ligament croisé l’été dernier, il y était un habitué.

MITTELFELD – SEBASTIAN RUDY: De Stuttgart, je suis allé au TSG en 2010, où il est devenu un milieu de terrain recherché. En raison de sa polyvalence, il a également joué à Munich pendant un an. En 2019, il est retourné à Sinsheim avec un prêt d’un an.

CARLOS EDUARDO: Il est entré dans l’histoire quand il a déménagé à Sinsheim pour huit millions d’euros et est ainsi devenu le joueur de deuxième division le plus cher. En 2010, il est allé à Kazan pour 20 millions avant que sa carrière ne s’achève. Il joue actuellement dans la deuxième division du Brésil.

KEREM DEMIRBAY: Après qu’il ne voulait plus jouer pour HSV et convaincu à Düsseldorf, le TSG l’a attrapé. Après trois saisons, Leverkusen a transféré 32 millions d’euros pour l’allemand-turc. Là, il est un habitué.

STURM – DEMBA BA: A contribué 14 buts dans la saison de promotion. En raison de nombreuses idées de changement et d’une relation brisée, il a déménagé sur l’île en 2011. Il était là avec Chelsea, entre autres. Il poursuit actuellement les buts de Basaksehir en Turquie.

MENTIONS HONORABLES – MARK UTH: L’attaquant s’est fait un nom au TSG. Après une bonne saison (2017/18) et la nomination pour l’équipe nationale, il s’est rendu à Schalke, où il n’a jamais été heureux. Il est actuellement prêté à Cologne.

© imago images / Jan Huebner

14/20

SANDRO WAGNER: Il n’a échoué qu’au Bayern, Duisburg, Brême et Hertha pour démarrer soudainement à Darmstadt. Après 14 buts pour les lis, il est allé au TSG pendant un an et demi en 2016 avant de revenir au FCB. Actif en Chine depuis 2019.