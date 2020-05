Hocus Pocus 2: Un retour de la magie illimitée et des sorcières sur votre écran après une décennie

– Publicité –



Hocus Pocus 2 est un film d’horreur humoristique réalisé par Walt Disney Pictures. Le réalisateur du film est Kenny Ortega et écrit par Neil Cuthbert et MicGarris. Le film original est sorti en 1993. Les créateurs ont décidé de faire une suite du film original auquel plus d’une décennie s’est écoulée. Le film apparaîtra sur Disney +.

L’intrigue de la suite de Hocus Pocus

L’intrigue de l’histoire implique un adolescent qui a ressuscité un trio de sorcières la nuit d’Halloween. A la fin du film, les sorcières tentent de s’adapter au XXe siècle, elles trouvent à leur grande horreur que Halloween est devenu des vacances. Hocus Pocus 2 reprendra à partir de la fin du film original.

Date de sortie de la suite de Hocus Pocus

La bande annonce du film n’est pas encore sortie donc il est très difficile de deviner l’intrigue du prochain film. Ainsi, le public devra attendre la sortie de la bande-annonce pour deviner l’intrigue.

Le casting de la suite de Hocus Pocus

La suite Hocus Pocus 2 est confirmée mais jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie du film. Il y a aussi des nouvelles confirmées que la suite ne sera pas sur grand écran mais sur le site officiel de Disney en streaming, Disney +. La distribution vedette du film comprend la star Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy et Bette Miller. Ils attendent l’appel de Disney pour officialiser les choses.

Comme la série 2 sera une suite du premier film tant de gens croient que beaucoup de l’original. Le casting sera de retour pour la suite. Il est également confirmé que les trois sœurs originales de Sanderson reviendront pour le film. Restez connecté pour plus d’informations sur le film.

