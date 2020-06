Hocus Pocus 2 revient avec le trio

– – –

Mises à jour Hocus Pocus 2: Cette émission préférée des fans revient pour sa deuxième partie et il y a beaucoup plus que cela. Nous avons de très bonnes nouvelles pour ce spectacle nostalgique pour les fans. Les membres de la distribution précédents de la série vont revenir dans la suite de la série.

Hocus Pocus 2 Cast

Sarah Jessica Parker dit que la distribution originale est prête pour la suite de Hocus Pocus. Parker, Bette Midler et Kathy Najimy ont commencé dans le premier opus emblématique. La suite de Hocus Pocus est en préparation depuis des années maintenant, mais tout de même, on ne sait toujours pas qui jouera les rôles principaux cette fois-ci. Au mois d’octobre 2019, il a été révélé aux fans que la suite de l’émission progressait sur le nouveau service de streaming Disney Plus.

Hocus Pocus 2 Plot

– – –

Mais nous savons tous que Hocus Pocus n’a pas été un succès sur grand écran à leur arrivée en 1993. C’était une bombe au box-office, mais le film est également rapidement devenu un classique culte lorsque le film est sorti sur la vidéo personnelle pour la première fois. le temps pour les fans. Les fans de l’original ne cessent de poser des questions sur la deuxième partie de Hocus Pocus depuis près de trente ans et maintenant la suite va enfin se produire.

L’actrice Sarah Jessica semble qu’elle en sait peut-être un peu plus qu’elle ne l’a laissé entendre, juste au son de sa belle voix. Cependant, elle n’est pas en mesure de parler de quoi que ce soit concernant Hocus Pocus 2 jusqu’à ce que chacun soit solidifié. Juste en octobre dernier, Bette Midler a parlé aux fans de son retour dans la suite du film.

Hocus Pocus 2 Date de sortie

Alors maintenant, nous savons que ce ou ces actrices à deux personnages reviendront pour la suite du film. Kathy Najimy était récemment peu plus réaliste quant à cette situation de retour. Elle a dit qu’elle avait entendu parler de tout cela en ligne. Il semble donc qu’elle viendra également dans la deuxième partie du film. Hocus Pocus 2 pourrait sortir en 2021.

– – –