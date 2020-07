HITMAN 3 – IO promet à nouveau une assistance étendue

Semblable à TUEUR À GAGES et HITMAN 2 sera aussi la venue HITMAN 3 De nouveau supporté sur le long terme, comme le confirme le développeur IO Interactive. Cependant, des détails plus précis sur les plans post-lancement ne peuvent pas encore être donnés.

C’est ce que le directeur du jeu Mattias Engström a déclaré dans le dernier numéro d’OPM Magazine, qui dit qu’ils sont très fiers que la série HITMAN soit toujours associée à du nouveau contenu et à un support actif après la sortie. En plus du mode contrats, qui apporte toujours de nouveaux défis, il y aura aussi de vrais DLC, car on TUEUR À GAGES comme une sorte de service aux fans.

« Nous avons toujours eu une relation étroite avec nos fans depuis aussi longtemps que je me souvienne », a déclaré Engström. « Je sais que le mode contrats a été introduit dans Hitman Absolution à cause de ce que les joueurs ont fait dans Blood Money (2006). »

Les retours des fans contribuent TUEUR À GAGES en d’autres termes, directement à ce que vous faites chez IO Interactive. Mais même sans DLC, vous avez déjà suffisamment de contenu de jeu HITMAN 3, car tous les emplacements des deux jeux précédents sont à nouveau jouables, et même avec les avantages offerts par la PS5.

HITMAN 3 sera publié en janvier 2021.