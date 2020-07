Hitman 3 est l’entrée la plus sombre à ce jour, une «  lettre d’amour  » aux fans hardcore

La conclusion épique de la franchise Hitman redémarrée d’IO Interactive arrivera sur PlayStation 5 en janvier 2021, et pour nous rendre tous un peu plus excités, l’équipe de développement a partagé quelques idées qui détaillent ce à quoi les fans devraient s’attendre. Hitman 3 serait à ce jour l’entrée la plus sombre de la franchise, mais le studio basé à Copenhague n’a pas oublié ce qui les a amenés à cette position en premier lieu. « Hitman 3 concerne la clôture du scénario. C’est une trilogie et c’est aussi, aussi hoky que cela puisse paraître, c’est une lettre d’amour à nos fans de base. »

L’équipe poursuit en déclarant qu’elle pousse les capacités de l’IA à sa limite absolue tout en permettant aux joueurs de conserver tous leurs emplacements et de se débloquer depuis Hitman et Hitman 2 dans la troisième itération. Ce que IO Interactive semble vraiment souligner, c’est le fait qu’Hitman 3 est le versement le plus sombre de la série à ce jour. Michael Vogt, auteur principal du jeu, ajoute: « Hitman 3 est clairement plus sombre et plus sombre que les deux chapitres précédents, ce qui rapproche en quelque sorte le jeu dans son ensemble du ton de l’histoire. » Nick Price, écrivain principal sur Hitman 3, en fait un « thriller d’espionnage noir ».

Cette entrée finale pourrait être sur le point de devenir assez horrible, mais êtes-vous prêt à y jouer sur PS5?