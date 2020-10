HITMAN 3 de retour chez Square Enix, bonus de précommande révélé

IO Interactive et Square Enix trouvent encore une fois Tueur à gages ensemble, qui dans ce pays distribuent l’édition disque de HITMAN 3 prendre.

Quiconque possède une version du HITMAN 3 Précommandez chez les détaillants participants et recevez le «Trinity Pack», qui contient 9 objets en jeu – y compris des combinaisons, des mallettes et des armes de la trilogie «World of Assassination». En plus de ces bonus de précommande, les joueurs qui achètent une version commerciale de l’édition Deluxe de HITMAN 3 acheter, ainsi que l’accès à du contenu exclusif dans le jeu et un aperçu des coulisses.

Ceci comprend:

Ordres d’escalade de luxe

Costumes et objets de luxe

Bande sonore numérique (accès Internet requis)

Livre numérique « World of HITMAN » (accès Internet requis)

Commentaire du directeur (introduction à la mission)

IO Interactive a également confirmé que les joueurs de HITMAN 3 mettez à niveau leurs versions actuelles du jeu vers des versions de nouvelle génération sans frais supplémentaires.

HITMAN 3 sortira le 20 janvier 2020.