History Channel commande la mini-série London Plague et Donner Party

Juste ce dont nous avons besoin, un autre rappel sur la pandémie de coronavirus. Lundi, History Channel a commandé deux nouvelles mini-séries scénarisées dans le cadre de son retour à des séries limitées, et l’une d’entre elles se concentre sur l’évasion de la peste bubonique en 1665 à Londres. L’autre concerne le Donner Party, qui ne s’est pas beaucoup mieux déroulé.

« The Plague Year » vient des studios A + E et est écrit par Coleman Herbert et produit par Michael Hirst, qui a un lien « Vikings » avec l’histoire. «The Donner Party» est écrit par Ric Burns, qui sera producteur exécutif aux côtés de Nancy Buirski.

Les deux projets font partie du retour de History Channel vers la mini-série et s’éloignent des drames en cours. Il suit une mini-série de George Washington et une autre sur Alcatraz.

«La programmation scénarisée de l’histoire en cours de développement embrasse nos racines avec des mini-séries historiques haut de gamme qui résonnent avec notre public et complètent notre contenu mégadoc événementiel centré sur les grands moments de notre histoire. Nous sommes impatients de nous associer à nouveau avec le brillant Michael Hirst et de faire équipe avec Ric Burns et nos propres studios A + E pour proposer un contenu qui divertira, éclairera et suscitera la curiosité de nos téléspectateurs pour le passé », Eli Lehrer, vice-président exécutif et directeur général de History, a déclaré dans un communiqué. «Nous avons fait évoluer notre modèle commercial scénarisé pour la marque, en nous concentrant sur notre héritage dans les séries limitées de grands événements, y compris les projets entièrement commandés et coproduits.»

«L’année de la peste» est un portrait de 1665 à Londres, au cours de l’une des pires épidémies de tous les temps de la peste bubonique, selon History Channel. C’est l’histoire d’une société en ébullition, luttant pour s’adapter à un nouvel ensemble de règles, trouvant ses racines dans une période de peur, de paranoïa et de suspicion.

Semble familier?

«The Donner Party» présente l’une des histoires de pionniers les plus emblématiques et les plus tragiques d’Amérique. Partant pour la Californie au printemps 1846, James Reed, sa famille et un train de wagons pleins d’espoir de migrants ont été attirés par la promesse d’une vie meilleure dans l’Ouest, selon la logique de l’histoire. Ils ne savaient pas que leur expédition malheureuse, vouée à être piégée dans les montagnes de la Sierra Nevada pour l’hiver, ferait face à des épreuves inimaginables qui ont fait ressortir le meilleur et le pire de l’humanité.

Oui, cela inclut le cannibalisme.

«The Donner Party» est produit par Cineflix Media en association avec Steeplechase Films et Augusta Films.