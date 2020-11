Histoires d’origine de films d’horreur: réalisateurs, acteurs et écrivains sur la façon dont ils sont tombés amoureux du genre

«En tant qu’enfant, j’avais un ami en particulier qui aimait profondément les films d’horreur. En fait, sa mère était en Démence 13. Son nom était Jeffrey Patton, et sa mère était Mary Patton, qui était l’un des acteurs de Démence 13 [under the name Mary Mitchel], qui était bien sûr le film d’horreur de mon père qu’il a réalisé dans sa jeunesse. Et nous avions l’habitude de regarder des films d’horreur. Alors quand je pense à ce genre, je pense aux films, et encore une fois, en particulier au canon d’Universal Movie Monsters.

Je suis devenu très intéressé par le maquillage quand j’étais enfant, le maquillage théâtral. Et donc Jack Pierce est en quelque sorte un héros pour les gens qui aiment ce genre de chose, vous savez le Monstres célèbres de Filmland [magazine]. Il y a beaucoup d’activité des fans. Il y a un type nommé Forrest Ackerman, que j’ai eu le plaisir de rencontrer, et il avait une merveilleuse sélection de souvenirs d’horreur, et il est très généreux de me laisser faire des visites de sa maison. En fait, je pense qu’il a la bague, la bague de Dracula du film et il y avait beaucoup d’armatures de King Kong, beaucoup de bonnes choses.

… Je pense aux films d’horreur, et surtout à cet ami en particulier, Jeff Patton, qui m’a fait découvrir tout ça. En termes de littérature, de lecture, ce n’est pas vraiment la même chose, mais les contes de fées des Grimms sont quelque chose dont j’avais une sélection. J’avais l’habitude de lire ceux-ci, et bien sûr, ils sont très scandaleusement horribles et plutôt choquants et horribles. C’est un peu ce à quoi je pense quand je pense à l’horreur dans la lecture et les films.

Sean Pertwee

Étoile de Des chiens soldats, Horizon de l’événement, jour du Jugement dernier

«J’étais en quelque sorte obsédé par les fantômes. Mon père étant acteur, nous sommes restés plusieurs fois dans de nombreux endroits différents, partout où il tournait, nous le louions et j’ai moi-même vécu quelques expériences. Ma mère ne croit absolument pas aux fantômes, mais elle a eu les expériences les plus horribles de quiconque ne croie pas. Moi, d’autre part, fais et j’ai eu pas mal d’expériences. Du charbon jeté sur nous, des balles qui rebondissent, tous les trucs clichés vraiment.

