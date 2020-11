Histoire du personnage et de Star Wars expliquée – .

in

Temuera Morrison est dans The Mandalorian et les fans sont débordés. Expliquons le personnage de l’acteur et explorons son histoire de Star Wars.

Quel est votre film Star Wars préféré?

Le choix le plus populaire a longtemps été L’empire contre-attaque, alors qu’il y a évidemment beaucoup d’amour pour Un nouvel espoir aussi.

Souvent, les fans auront du mal à choisir un favori des deux. D’un autre côté, il peut être beaucoup plus facile de déclarer le moins favori.

Il y a tellement de téléspectateurs qui continuent de condamner la trilogie prequel, avec la haine visant particulièrement La menace fantôme et Attaque des clones; La revanche des Sith a toujours été le favori des trois.

Cependant, ils ont connu une résurgence ces dernières années et beaucoup en sont venus à admirer une multitude d’éléments employés tout au long du retour de franchise visionnaire de George Lucas.

Il est indéniable que certains éléments – de Jar Jar Binks à Hayden Christensen’s Attaque des clones tourner – ne vous assoyez toujours pas bien avec certains publics. Pourtant, les faits saillants rendent sans doute les visionnements multiples essentiels.

L’un de ces points forts est peut-être Temuera Morrison et il est de retour …

Temuera Morrison dans The Mandalorian

Le mandalorien ‘Chapitre 9: Le maréchal’ a finalement révélé Boba Fett et il est joué par nul autre que Temuera Morrison.

Il est crédité comme Boba Fett sur IMDb.

Le personnage avait déjà été taquiné dans « The Gunslinger » lorsque les fans ont eu droit à un aperçu d’une silhouette portant les éperons de marque du chasseur de primes préféré des fans.

Dans les instants de départ de la première de la saison 2, nous voyons quelqu’un de mystérieux regarder le protagoniste traverser Tatooine. Il s’est ensuite révélé être l’homme de «The Gunslinger».

Alors que l’épisode se termine et laisse l’identité de la figure ambiguë, le crédit IMDb et des sources telles que The Hollywood Reporter confirment essentiellement qu’il s’agit de Boba Fett.

Les fans ont été choqués de voir Temuera, alors que l’acteur néo-zélandais de 59 ans jouait Jango Fett – le père de Boba Fett – dans Attaque des clones. Comme le souligne Polygon, Boba est un clone génétique inchangé de Jango.

L’apparence a certainement du sens, car la source précédente indique que The Mandalorian a lieu environ 31 ans après Attaque des clones, l’apparence du personnage est donc remarquablement précise.

Il a déjà décrit Boba Fett

Il est encore plus logique d’amener Temuera à dépeindre le personnage compte tenu de son histoire de Star Wars. Il a exprimé Boba dans le jeu 2017 Star Wars: Battlefront II et son prédécesseur de 2015, ainsi que de 2005 Star Wars: Battlefront II et Star Wars: Empire en guerre.

Maintenant, il a enfin la chance d’étendre son héritage au sein de la franchise et de donner vie à Boba dans la chair.

Photo par Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Les fans réagissent au retour de Temuera Morrison

Lorsque les derniers instants du chapitre 9 ont honoré l’écran, un certain nombre de fans ont rapidement afflué sur Twitter et pesé dans leurs pensées et leur excitation.

Découvrez une sélection de tweets:

Vous n’avez aucune idée à quel point je suis heureux de revoir Temuera Morrison dans Star Wars 😭 – el pedrón (@The_Pedronaut) 31 octobre 2020

