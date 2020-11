Histoire du Parti démocrate: l’évolution des démocrates américains

Faits historiques | 17 novembre 2020

WASHINGTON – 04 JANVIER: Les membres du 110e Congrès lèvent la main droite et prêtent serment lors de la cérémonie d’assermentation à la Chambre de la Chambre du Capitole des États-Unis le 4 janvier 2007 à Washington, DC. (Getty Images)

Lorsque George Washington a démissionné de son poste de président des États-Unis en 1796, il a publié un adresse d’adieu dans le populaire Conseiller quotidien américain pour le public de la nation à lire. C’était 32 pages manuscrites, mais voici l’essentiel, du moins pour nos besoins:

En examinant les causes qui peuvent perturber notre Union, il apparaît comme une grave préoccupation que tout motif aurait dû être fourni pour caractériser des soirées par des discriminations géographiques, Nord et Sud, Atlantique et Ouest; d’où les hommes concepteurs peuvent tenter de susciter la croyance qu’il y a une réelle différence d’intérêts et de points de vue locaux … Ils servent à organiser la faction, à lui donner une force artificielle et extraordinaire; à mettre, à la place de la volonté déléguée de la nation, la volonté d’un parti, souvent une minorité petite mais ingénieuse et entreprenante de la communauté; et, selon les triomphes alternés des différents partis, faire de l’administration publique le miroir des projets mal concertés et incongrus de faction, plutôt que l’organe de plans cohérents et sains digérés par des conseils communs et modifiés par des intérêts mutuels.

En d’autres termes, Washington croyait que les partis politiques placeraient toujours leurs propres intérêts sur ceux de l’Amérique, alors … ne les faites pas? Mais comme n’importe quel jeune dans sa phase rebelle, l’Amérique n’a pas écouté les conseils de son père fondateur et a continué à créer non pas un mais deux grands partis politiques avant même l’élection de 1796. Désolé papa.

Portrait gravé d’Andrew Jackson de la monnaie des États-Unis. (Bureau de gravure et d’impression et Smithsonian Institution / Wikimedia Commons)

La naissance du parti démocrate

La division initiale du parti était entre les fédéralistes, soutenus par une puissance politique Alexander Hamilton, et celle des républicains démocrates à consonance plus familière, soutenus par le scribe de la Déclaration d’indépendance Thomas Jefferson. Il est extrêmement compliqué et imprudent d’essayer de résumer l’un ou l’autre des partis et de le rattacher à l’époque moderne, mais disons simplement qu’un parti était au pouvoir du gouvernement fédéral et qu’un parti préférait répartir le pouvoir plus équitablement entre les autorités locales et étatiques.

La vérité naissance du Parti démocrate tel que nous le connaissons aujourd’hui a accompagné la montée du septième président, Andrew Jackson. Il a perdu sa première candidature à la présidence au profit de John Quincy Adams après avoir échoué à gagner suffisamment de voix électorales pour sceller l’accord, mais avec l’aide du sénateur de l’époque Martin Van Buren, Jackson a remodelé la politique américaine, en utilisant le Parti démocrate nouvellement formé pour définir et légitimer ses points de vue populeux.

Un thème récurrent malheureux au premier siècle du Parti démocrate était d’intenses conflits raciaux, et Jackson a certainement ouvert la voie avec son Indian Removal Act de 1830, qui a chassé de force les Amérindiens de leurs maisons ancestrales. Il a joué le plus horriblement dans le retrait de la nation Cherokee, dans lequel environ 4 000 personnes sont mortes dans le « Sentier des larmes. »

Photo d’émeutiers attaquant un bâtiment sur Lexington Avenue lors de l’émeute de New York en 1863 (auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Républicain contre Démocrate

Pendant des décennies, le Parti démocrate a défendu des idéaux comme Manifest Destiny dans le but de remplacer davantage les terres autochtones par des colonies américaines. Cette stratégie a rendu les démocrates très populaires »,remportant toutes les élections présidentielles sauf deux de 1828 à 1856, « pourtant la vraie ligne dans le sable a été tracée en 1854 avec le Kansas – Nebraska Act. Peut-être l’un des actes législatifs les plus importants de l’histoire de la nation, cet acte a renversé le compromis du Missouri précédemment accepté, qui mettait effectivement en quarantaine l’esclavage sous la ligne Mason-Dixon. Cependant, Franklin Pierce et le gouvernement contrôlé par les démocrates ont décidé que les nouveaux États occidentaux devraient choisir eux-mêmes s’ils autoriseraient ou non l’esclavage.

Entrez Abraham Lincoln du prochain Parti républicain. Bien que nullement abolitionniste, sa rhétorique a suffi à effrayer les sudistes en leur faisant croire que son élection entraînerait la fin de l’esclavage, conduisant l’état de Caroline du Sud pour faire sécession de l’Union en 1860 et le reste du Sud pour emboîter le pas. Avec la victoire finale de l’Union dans la guerre civile qui a suivi, le Parti républicain s’est révélé être un repoussoir légitime et formidable à la domination politique de longue date des démocrates.

L’une des photos américaines les plus célèbres de Dorothea Lange des années 1930, montre Florence Owens Thompson, mère de sept enfants, 32 ans, à Nipomo, Californie, mars 1936, à la recherche d’un emploi ou d’une aide sociale pour subvenir aux besoins de sa famille. (Bibliothèque du Congrès / Wi

La stratégie du Sud et le New Deal

Les démocrates ont survécu, cependant, principalement parce qu’ils ont promis aux sudistes blancs qu’ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour limiter la liberté de la population noire nouvellement émancipée, en particulier en ce qui concerne le vote. Bien que les hommes noirs aient été techniquement autorisés à voter après la guerre civile, l’intimidation des électeurs et l’ère de Jim Crow supprimé le vote noir jusqu’au mouvement des droits civiques des années 1960.

Comment le parti pro-esclavagiste devient-il soudainement le parti qui signe le Voting Rights Act de 1965 sous la direction du démocrate Lyndon B. Johnson? Essentiellement, tout se résume aux droits des travailleurs contre l’élitiste « barons voleurs« de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Alors que ces hommes d’affaires manipulateurs existaient dans les deux partis, les démocrates ont finalement commencé à faire campagne pour mettre fin aux monopoles et restructurer le paysage économique, qui était largement non réglementé et exploitant la classe ouvrière. Les républicains, à leur tour, ont soutenu les élites corporatistes des «grandes entreprises» dans les villes industrielles, ce qui posait un problème majeur aux travailleurs ruraux et aux cols bleus. La peur est devenue réalité lorsque le la bourse s’est effondrée en 1929, dévastant à la fois les riches et les ruraux.

La Grande Dépression a donné une nouvelle urgence à l’appel démocrate à la réforme économique, et en 1932, l’élection du président Franklin D. Roosevelt a ouvert la voie à un programme de travaux publics appelé le New Deal. Vous en avez peut-être entendu parler? L’idée de base était de créer de nouveaux emplois publics pour les dizaines de chômeurs qui avaient échoué dans le secteur privé. FDR a également guidé l’Amérique pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale. Les démocrates étaient de retour au pouvoir, mais cette fois, ils avaient le soutien d’une base beaucoup plus diversifiée et progressiste.

Marche des droits civiques à Washington, DC (National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons)

La «grande tente» et Barack Obama

Alors que beaucoup continuaient de soutenir le Parti démocrate du Sud, presque tous les pro-ségrégationnistes avaient fui au milieu des années 1960 en raison de la nouvelle concentration du parti sur les droits civils. En raison du succès initial du mouvement, le vote noir a basculé sauvagement en faveur du Parti démocrate, soulevant le « grande tente« en vertu de laquelle les démocrates ont perdu nombre de leurs anciens partisans mais ont accueilli une coalition d’électeurs plus diversifiée qui a pris de l’importance politique au cours des prochaines décennies.

Alors que les démocrates ont subi des défaites majeures dans les années 70 et 80, ils ont fait un grand retour dans les années 90 et sont restés un gros frappeur depuis. Dans une tournure d’événements si bizarre que cela ne pouvait être que vrai, le même parti qui vantait autrefois la nécessité de l’esclavage a nommé et élu le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, en 2008.

Ce n’était cependant pas la fin de l’évolution du Parti démocrate. Post-Obama, les libéraux américains se sont à nouveau divisés en deux factions, avec des modérés plus traditionnels, dirigées par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, enfermées dans un désaccord controversé mais vraisemblablement civil avec la branche plus progressiste, dirigée par Alexandria Ocasio-Cortez et son «escouade». Ce que l’avenir du Parti démocrate réserve est impossible à prédire, mais pour le meilleur ou pour le pire, il est prudent de dire qu’il fera des vagues politiques pour les années à venir.