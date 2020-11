Histoire de la Maison Blanche: faits et anecdotes que vous ne saviez pas sur le bâtiment

monuments historiques | 4 novembre 2020

Une vue de la façade sud de la Maison Blanche à Washington. (Brooks Kraft LLC / Corbis via Getty Images)

Quand la Maison Blanche a-t-elle été construite?

George Washington a reconnu le besoin d’un foyer présidentiel et même sélectionné le site pour la Maison Blanche en 1791, mais il n’y vécut jamais. La construction du bâtiment a commencé en 1792 avec la pose cérémoniale de la première pierre, mais huit ans plus tard, lorsque le président John Adams a été élu, la maison était toujours inachevée. Adams et sa femme, Abigail, ont emménagé de toute façon, devenant les premiers résidents de l’histoire de la Maison Blanche, et les travaux ont continué autour d’eux jusqu’à ce que la construction de la Maison Blanche soit terminée plus tard en 1800. C’est un bâtiment vraiment impressionnant: avec six étages couvrant un total de 55000 pieds carrés, il abrite 132 chambres, 35 salles de bain, 28 cheminées, huit escaliers, trois ascenseurs et 412 portes. Pas étonnant qu’il ait fallu si longtemps à construire.

Grace Coolidge avec Rebecca le raton laveur. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Qui vit à la Maison Blanche?

En plus du président et de sa famille, un assortiment d’animaux – certains plutôt exotiques – ont a appelé la Maison Blanche à la maison au cours des années. Au début, les animaux de la ferme étaient gardés sur la propriété de la Maison Blanche, comme ils l’étaient sur de nombreuses propriétés au XIXe siècle. Le président Woodrow Wilson possédait un troupeau de moutons qui gardait l’herbe bien taillée. Sur le plan moins pratique, John Quincy Adams avait un alligator de compagnie, Calvin Coolidge avait un raton laveur, et Martin Van Buren possédait deux petits tigres, un cadeau du sultan d’Oman.

L’une des choses les plus étranges à occuper à la Maison Blanche était peut-être bloc de fromage de deux tonnes. Un cadeau des admirateurs d’Andrew Jackson dans l’industrie laitière de la campagne de New York, l’énorme bloc de fromage a fait une courte tournée sur la côte Est avant d’arriver à la Maison Blanche. Jackson a gardé l’énorme bloc de fromage exposé à la Maison Blanche pendant un an avant d’ouvrir les portes et d’inviter toute la ville pour une fête du fromage. Les invités ont mangé leur garniture et même découpé de petits blocs de fromage pour les emporter chez eux, et à la fin de la soirée, il ne restait plus qu’une petite tranche de fromage.

Jimmy Carter avec Willie Nelson et ses invités. (National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons)

Les choses les plus étranges qui se sont produites à la Maison Blanche

Le président Teddy Roosevelt était connu pour ses activités viriles, et parmi ses passe-temps préférés était la boxe, il a donc construit un ring de boxe directement à la Maison Blanche. Il s’est régulièrement battu avec plusieurs jeunes militaires, et une fois en 1908, le président de 50 ans a pris un coup à l’œil gauche si fort que sa rétine s’est détachée. Il a été littéralement rendu aveugle. Il a gardé l’incident secret pendant des années et n’a jamais nommé son partenaire d’entraînement pour sauver le jeune homme du mépris qu’il aurait pu recevoir pour avoir blessé le président populaire.

Lorsque la légende de la musique country Willie Nelson a visité la Maison Blanche en 1977, le fils du président Jimmy Carter, James Earl « Chip » Carter III, était au-dessus de la Lune. Il était dans la vingtaine et un jeune typique des années 70, alors il a saisi l’occasion de passer du temps avec l’un de ses artistes préférés. Une chose en a conduit une autre, et très vite, le couple s’est retrouvé partager un joint sur le toit de la Maison Blanche. Nelson a toujours été timide à propos de l’histoire, mais en 2015, le jeune Carter l’a confirmé, expliquant que Nelson « a dit [him] de ne jamais le dire à personne « pour son propre bien.

L’un des faits les plus étranges de la Maison Blanche est que, jusqu’en 1973, les femmes n’étaient pas autorisés à porter des pantalons à l’intérieur du bâtiment. Par cela mdepuis une décennie libérée, les femmes avaient commencé à repousser la règle désuète, mais il a fallu la crise énergétique du début des années 70 pour la changer. Le personnel de la Maison Blanche a baissé le thermostat de quelques degrés en réponse à la pénurie de pétrole, et tout le monde travaillant dans le bâtiment a ressenti le froid, de sorte que les femmes ont finalement été autorisées à porter des pantalons, de peur de geler leurs fesses opprimées.

Buste en bronze de Martin Luther King, Jr.par Charles Alston dans le bureau ovale le 20 janvier 2017, sous le tableau de Norman Rockwell Travailler sur la Statue de la Liberté. (Sean Spicer / Wikimedia Commons)

Vivre dans un musée

Voici quelques anecdotes amusantes de la Maison Blanche pour vous: les occupants de la Maison Blanche vivent littéralement dans un musée. le Collection d’art de la Maison Blanche, qui contient plus de 65 000 pièces individuelles, a été créée par une loi du Congrès en 1961. Les nouveaux présidents et premières dames peuvent ajouter à la collection et réorganiser les peintures comme ils le souhaitent pour refléter leurs propres intérêts, comme lorsque Ronald Reagan a placé un portrait de Calvin Coolidge sur le mur de la salle du Cabinet pour rappeler à ceux qui s’y trouvaient son conservatisme fiscal et Michelle Obama a ajouté un résumé peinture d’Alma Thomas à la collection de la Maison Blanche, la première pièce d’une femme afro-américaine.

William Lincoln c. 1855. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

L’eau de la Maison Blanche a-t-elle tué le fils de Lincoln?

Le 20 février 1862, William Wallace Lincoln, le fils de 11 ans du président Abraham Lincoln, mourut dans sa chambre à la Maison Blanche après un combat courageux contre la fièvre typhoïde, mais il peut y avoir plus à l’histoire que les livres d’histoire nous disent. Le canal qui alimentait la Maison Blanche a été creusé près d’un dépôt de sol nocturne, un endroit où les résidents vidaient leurs pots de chambre, et il est probable que l’infection de Willie Lincoln provienne de cette source d’eau presque certainement contaminée. Il n’a peut-être pas été la seule victime de l’eau contaminée de la Maison Blanche: les historiens ont suggéré que les présidents William Henry Harrison et James K. Polk, décédés à environ huit ans d’intervalle dans les années 1840, auraient tous deux succombé à l’approvisionnement en eau contaminée. Cela a probablement été corrigé, mais juste pour être sûr, si jamais vous vous trouvez invité à la Maison Blanche, apportez peut-être un Evian.