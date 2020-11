Histoire complète du scandale Instagram de Wagatha Christie alors que le procès en diffamation commence

Le tristement célèbre scandale Instagram «Wagatha Christie» est entré dans les tribunaux.Rebekah Vardy poursuit Coleen Rooney, après que Rooney a affirmé que Vardy avait divulgué des histoires à son sujet à The Sun.Le bulletin d’information i dernières nouvelles et analyses Vardy poursuit Rooney comme un «dernier recours … à défendre sa réputation », a déclaré jeudi son avocat lors d’une audience à la Haute Cour de Londres.L’audience fait partie des préliminaires juridiques de l’affaire au principal, qui devrait avoir lieu l’année prochaine.Le porte-parole de Rooney a déclaré mercredi, avant l’audience. : « Coleen reste entièrement confiante dans sa position, comme elle l’a toujours été. » C’est toujours une question de regret pour elle que l’affaire ait été autorisée par l’autre partie à aller aussi loin. « Rebekah Vardy se prépare à participer à Danse sur la glace l’année prochaine (Photo: PA) Que s’est-il passé entre Coleen Rooney et Rebekah Vardy? En octobre 2019, Rooney a accusé de façon sensationnelle son amie d’avoir divulgué des histoires à son sujet à la presse, affirmant qu’elle avait identifié Vardy en changeant son Instagram paramètres afin que seules certaines personnes puissent voir ses histoires privées. En eux, elle a inclus de fausses informations sur elle et la vie privée de son mari Wayne, qui ont continué à apparaître dans The Sun.Rooney a dit qu’elle savait que c’était Vardy qui avait divulgué les fausses informations, car son compte était le seul à avoir vu les histoires. sur Instagram. « Depuis quelques années maintenant, quelqu’un en qui j’avais confiance pour me suivre sur mon compte Instagram personnel n’a cessé d’informer le journal The Sun de mes publications et histoires privées », a posté Rooney sur Instagram en octobre.Le message de Rooney sur Instagram accusant le compte de Vardy (Photo: Instagram) Elle a ensuite expliqué comment elle avait découvert le coupable présumé, avant de révéler: «C’est ……………. Récit de Rebekah Vardy. »Rooney a été surnommée« Wagatha Christie »pour son travail de détective. Vardy a répondu sur Twitter plus tard dans la journée, niant cette affirmation. pour », a-t-elle écrit. Elle a dit que« diverses personnes »avaient accès à son compte Instagram, avant d’ajouter:« Je t’aimais beaucoup Coleen et je suis tellement bouleversée que tu as décidé de faire ça, surtout quand je suis très enceinte . Je suis dégoûté de devoir même nier cela. »Réponse de Vardy à l’accusation (Photo: Twitter) Affaire de diffamation Hugh Tomlinson QC, représentant Vardy, a insisté sur le fait qu’elle n’était pas responsable des fuites. Il a déclaré au juge, M. Justice Warby: «Le fait que les deux femmes soient mariées à des footballeurs professionnels a conduit à banaliser cette action dans une certaine couverture médiatique sous le nom de« guerres de Wag », mais l’impact sur Mme Vardy n’était pas insignifiant.« Elle a été victime d’une attaque indue et injustifiée qui a eu et continue d’avoir un impact sur elle. »L’avocat de Rooney, David Sherborne, qui a représenté Johnny Depp dans son récent procès en diffamation, a déclaré dans des observations écrites« nous pouvons le défendre comme vrai »que le compte de Vardy a divulgué les messages.

