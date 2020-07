Hisense 65U7QF : le téléviseur raisonnable avec plusieurs avantanges

Sur le papier, le téléviseur Hisense 65U7QF fait le lien entre les modèles d’entrée de gamme et les modèles Oled en proposant une alternative crédible en termes de rapport qualité/prix. Reste à voir si cette promesse est tenue. https://t.co/TidbSbD4mY July 6, 2020

Le téléviseur Hisense 65U7QF offre une alternative fiable en termes de rapport qualité-prix, établissant ainsi une connexion entre les modèles d’entrée de gamme et les modèles Oled.

Rapprochez-vous de la réalité avec le téléviseur Hisense 65U7QF 4K QLED avec Quantum Dot Colour, qui offre plus d’un milliard de couleurs réalistes. Le système de gradation locale Direct Full Array utilise des zones de gradation contrôlées indépendamment pour une précision accrue. La résolution 4K certifiée HDR offre une qualité d’image époustouflante grâce au moteur Hi-View™, qui permet une optimisation avancée des scènes en temps réel.

https://t.co/dWE24GRU2v Test Hisense 65U7QF : un téléviseur abordable dépassant un pic de luminosité de 700 cd/m² ! – Les Numériques — mutuellesinfo (@mutuellesinfo) July 6, 2020

Un téléviseur plein de spécificités

Apportez une véritable expérience cinématographique à la maison grâce à la prise en charge de la technologie HDR10+ et du Dolby Vision, ainsi qu’un son immersif grâce au Dolby Atmos®. Le nouveau système d’exploitation VIDAA U4 Smart TV OS de Hisense vous permet de profiter de tous vos divertissements préférés de Netflix, Prime Video, YouTube Freeview Play et bien plus encore, et de contrôler votre télévision en utilisant la voix avec Alexa intégré.

Informez-vous sur les avantages du téléviseur 65U7QF

Couleur des points quantiques

Rapprochez-vous de la réalité avec plus d’un milliard de couleurs réalistes. Découvrez une large gamme de couleurs allant jusqu’à 100 % (valeur typique) selon la norme DCI-P3 pour des gradients plus doux et des rouges, verts et bleus plus vifs et plus réalistes.

Gradation locale directe en plein écran

Profitez d’un contraste remarquable avec des zones de gradation contrôlées indépendamment, ce qui permet d’obtenir des détails précis même dans les scènes les plus sombres tout en reproduisant une luminosité étonnante. Les ombres détaillées sont révélées tandis que les pertes de lumière sont réduites, offrant ainsi une expérience de visionnement plus dynamique.

Moteur Hi-View™ certifié 4K HDR

Avec 4 fois plus de pixels que le Full HD traditionnel, la résolution 4K certifiée HDR d’Hisense offre une qualité d’image à couper le souffle et une clarté exceptionnelle. Alimenté par le moteur Hi-View™, l’optimisation avancée des scènes en temps réel de l’IA garantit une qualité d’image réaliste.

Alexa Built-in

Utilisez Alexa pour contrôler votre télévision avec votre voix, faites des recherches sur la plateforme VIDAA U ou utilisez toute compétence Alexa.

VIDAA U4 SMART TV

Tout tourne autour de U avec le nouveau système d’exploitation VIDAA U4 Smart TV de Hisense. Personnalisé, intuitif et intelligent, il vous permet d’accéder à tous vos divertissements préférés et aux applications intégrées de Netflix, Prime Video, YouTube et Freeview Play.