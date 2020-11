His Dark Materials Saison 2 Episode 2 Review: La grotte

La poussière était la grande histoire de l’épisode deux, grâce au nouveau personnage Mary Malone (Simone Kirby). La séquence de casting de cette émission se poursuit avec Kirby, qui se sent un bon choix pour le scientifique catholique décédé. La gentillesse instinctive de Mary et son acceptation envers Lyra et son histoire étrange en font une rareté dans une émission où les adultes ont tendance à avoir leurs propres agendas qui ignorent les enfants. Peut-être que l’ancienne maison de Marie dans l’Église lui a appris l’importance de croire aux paroles des enfants.

Compte tenu de l’indépendance de Lyra et de tout ce qu’elle a vécu, il est facile d’oublier qu’elle est encore une enfant. Cet épisode a cependant pris soin de nous le rappeler, d’abord avec la scène d’habillage légère «sans capes» (amour l’homme sans nom se leva avec son veto par Will), puis avec son excitation exubérante pour le monde de Will. Une douce comédie de poisson hors de l’eau est venue de la réaction aux yeux écarquillés de Lyra aux portes automatiques (quelle magie!).

Ce ne sont pas seulement les portes qui ont surpris Lyra, mais aussi une répartition différente du pouvoir de son monde au nôtre. Sa première secousse de choc selon laquelle «The Scholar» était une femme, et sa remarque selon laquelle Mary n’aurait jamais été autorisée à quitter l’Église dans son monde, montrent les voyages du personnage qui élargissent son esprit. Elle est sur l’ultime année sabbatique.

Dafne Keen continue de porter un poids extraordinaire avec des discours émotionnels exigeants comme l’appel honnête et sans fioritures de Lyra à Mary. La scène du banc des jardins botaniques était une autre joie. La fille est une star, que dire de plus?

L’épisode avait beaucoup à dire sur le Magistère, et rien de bon. Dans les coulisses de leur quartier général, nous avons été témoins des personnes endeuillées hypocrites lors des funérailles du cardinal, le vote pour son remplaçant balancé par un acte de guerre puissant, le discours électoral de MacPhail sur la nécessité d’un leadership fort en des temps troublés et les crachats. misogynie de leur haine des sorcières («Ils utilisent leurs manières douces et trompeuses pour nous séduire! Ils volent notre semence!» Vous pouvez garder la vôtre, mon amour)… Tout cela a dépeint une image de répression sectaire, peu sincère et désordonnée. Aucun coup de poing n’est tiré dans cette représentation.

