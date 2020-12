‘His Dark Materials’ est une sombre aventure dans l’adolescence – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le spectacle: Ses matériaux sombres

Où vous pouvez le diffuser: HBO et HBO Max

Le pitch: Situé dans un monde alternatif où les âmes des humains prennent la forme d’animaux qui marchent et parlent appelés démons, Ses matériaux sombres commence comme une série d’aventures fantastiques impliquant des kidnappeurs d’enfants et une jeune héroïne impétueuse nommée Lyra avant de se dérouler dans un récit ambitieux de John Milton paradis perdu.

Pourquoi ça’Affichage essentiel: Ses matériaux sombres a eu du mal à se débarrasser de la souillure de l’adaptation 2007 du premier livre de Philip Pullman dans la trilogie, La boussole dorée. Raillé pour ses visuels CGI de mauvaise qualité et critiqué pour être un Harry Potter knock-off, La boussole dorée presque condamné Ses matériaux sombres d’être jeté à la poubelle des adaptations ratées de YA. Mais entrez BBC et le duo de producteur exécutif Jane Tranter et écrivain Jack Thorne, qui voulait que le reste du monde prenne la série aussi au sérieux que ses milliers de fans de livres. Le résultat: la coproduction BBC / HBO Ses matériaux sombres, un voyage sombre dans l’adolescence qui traverse son lot de douleurs de croissance, avant de finalement prendre son envol avec sa deuxième saison en cours de diffusion.

Ses matériaux sombres s’ouvre dans un monde alternatif si différent du nôtre: rempli d’ours polaires parlants, de sorcières et d’âmes qui prennent la forme d’animaux parlants, gouvernés par le magistère oppressif, une organisation religieuse dont la représentation a mis l’Église catholique en colère contre cette série sur plus de une occasion. Dans ce monde vit Lyra Belacqua (Dafne Keen), un orphelin têtu élevé dans les salles austères du Jordan College d’Oxford, dont le meilleur ami est un jour kidnappé par des «Gobblers», un groupe qui peut ou non avoir des liens avec le Magistère. Sur les traces laissées par Roger et son oncle aventurier Lord Asriel (James mcavoy), Lyra s’emmêle dans un complot qui a des ramifications divines et bouleversantes. Au sens propre.

Alors que la première saison se déroule, Ses matériaux sombres ouvre son monde fantastique pour révéler l’existence de mondes parallèles – y compris le nôtre d’aujourd’hui. C’est le genre de torsion science-fantastique qui élève Ses matériaux sombres du genre de Harry Potter rabattre qu’il avait été initialement présenté comme, et qui approfondit ses riches thèmes philosophiques. Sans entrer dans trop de spoilers, Ses matériaux sombres passe d’une aventure fantastique typique à l’une des variétés qui tuent Dieu.

Mais je prends de l’avance sur moi-même – taquinant des choses que la série n’a même pas encore atteintes, bien qu’il soit clair que l’équipe derrière Ses matériaux sombres est aussi désireux d’obtenir les bonnes choses que moi. C’était l’un des échecs de la première saison de Ses matériaux sombres, qui préfigurait trop fortement les choses à venir, perdant l’impact de certains de ces rebondissements tardifs. Mais après une première saison divertissante, quoique inégale, Ses matériaux sombres a finalement trouvé sa place en tant que spectacle fantastique passionnant à part entière, en embrassant une partie de la fantaisie que la première saison «sombre» et «mature» a laissée sur la table et en embrassant les pièges de la science-fantaisie de l’histoire.

Articles sympas sur le Web: