His Dark Materials: Détails sur l’épisode manquant de la saison 2 de James McAvoy

La pandémie mondiale nous a beaucoup coûté, dont le moindre est peut-être notre programmation régulière. Alors que la plupart des contenus de fin 2020 ont dû être repoussés jusqu’en 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19, Ses matériaux sombres était l’une des rares émissions de télévision à avoir presque a bouclé la production lorsque l’épidémie de COVID-19 a forcé la fermeture des lieux de travail dans le monde. Pour cette raison, nous aurons la saison 2 en novembre… enfin, la plupart.

Comme nous l’avons appris pour la première fois lors du Comic-Con virtuel de San Diego de cette année, Ses matériaux sombres a été obligé de couper un épisode de sa commande de la saison 2 afin de maintenir la sortie de la saison dans les délais. Heureusement, la saison prévue de 8 épisodes se composait de sept épisodes «réguliers» et d’un seul, destiné à suivre le personnage de James McAvoy de Lord Asriel. La production était terminée sur les sept épisodes «réguliers» et le tournage venait juste de commencer en mode autonome (comme, ils étaient sur le plateau, prêts à partir) lorsque l’appel est venu pour arrêter immédiatement et renvoyer tout le monde chez eux.

«Nous avons vraiment eu une chance incroyable», a déclaré la productrice exécutive Jane Tranter lors du panel du SDCC. «Nous filmions lorsque la pandémie a frappé et nous avons dû arrêter de filmer, mais nous étions dans une situation particulière où notre unité principale était terminée juste avant Noël 2019 et nous avons eu un épisode autonome que nous tournions en mars… Essentiellement, notre adaptation de Le couteau subtil avait été achevée. Donc nous étions vraiment chanceux de ce point de vue. « »

Après l’annonce du SDCC, il n’était pas clair comment l’élimination du huitième épisode de la saison affecterait l’histoire sérialisée. Lors d’un récent événement de presse de la BBC, nous avons eu une idée de la façon dont la perte de cet épisode a rendu un peu plus difficile l’édition de la saison dans son ensemble. L’écrivain en chef Jack Thorne a déclaré que, même si le versement était autonome, il fait donnez des informations qui ont répondu à des questions importantes pour le graphique plus grand. Sans l’épisode, le processus de post-production devait vraisemblablement faire preuve de créativité pour savoir comment révéler ces informations ailleurs dans la saison ou abandonner complètement des révélations spécifiques.

