Hilda Saison 2: date de sortie prévue et intrigue. Voici ce que vous devez savoir sur le spectacle?

La série télévisée Web britannique britannique Hilda arrive bientôt avec la deuxième saison. La série a acquis une grande renommée en tant que série énergisée sur Netflix. De plus, la série dépend d’un roman réaliste d’un nom similaire. Luke Pearson a réalisé le roman.

Luke Pearson, Stephanie Simpson et Kurt Mueller ont prolongé la série pour la mettre sur Netflix. Le 21 septembre 2018, la première saison de la série avait été diffusée. Néanmoins, quelques jours après la première saison, les créateurs ont déclaré que la seconde se renouvelait.

La date de sortie de la deuxième saison de Hilda

Dans un premier temps, les producteurs ont souhaité sortir la série en 2020. Quoi qu’il en soit, en raison de cette pandémie mondiale, la maison de création est fermée, ce qui incite à retarder la date de sortie. Néanmoins, actuellement, nous pouvons nous attendre à ce qu’avec l’apparition de la nouvelle année qui est en 2021, la série sera là sur Netflix.

Le casting de la deuxième saison de Hilda

Rien n’a affirmé à ce stade sur la voix exprimée. Même si nous pouvons nous attendre à ce que Bella Ramsey soit Hilda, Daisy Haggard, Johanna, la mère de Hilda, Ameerah Falzon-Ojo, car Frida est la compagne la plus proche de Hilda, Oliver Nelson comme David, Rasmus Hardiker comme Alfur Aldric dans la liste des acteurs. Certaines nouvelles voix individuelles peuvent également participer à la deuxième saison de la série.

L’intrigue de la deuxième saison de Hilda

L’histoire tourne autour d’un petit jeune aux cheveux bleus nommé Hilda, qui reste avec sa maman dans une maison qui est composée de bois. L’intrigue concerne les nouvelles entreprises d’Hilda et de son renard chevreuil Twig. Plus tard, Hilda affronte certaines magies et énigmes avec ses deux compagnons les plus proches, Frida et David, et un être mythique nommé Alfa.