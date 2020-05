Highschool DxD Saison 5 Date de sortie: épisodes anime, bande-annonce, spoilers et scénario

– Publicité –



Mises à jour Highschool DxD Season 5: Highschool DxD est une série animée japonaise. La série a gagné une base de fans assez énorme jusqu’à présent avec ses 4 saisons. La série divertit ses téléspectateurs depuis des années. Par rapport aux autres séries animées, cette série a une base de fans beaucoup plus importante dans son magasin.

Maintenant, les téléspectateurs attendent avec impatience la nouvelle saison pour frapper les plateformes de streaming. Il n’est pas certain que la série revienne ou non pour la 5e saison. À cette heure, un mot officiel semble être un rayon d’espoir et heureusement, nous avons ce rayon d’espoir. La maison de production qui a produit les 4 premières saisons n’était pas prête pour la 5e saison de la série. Cela a créé un grand hiatus entre la 4e et la 5e saison.

Highschool DxD Season 5 Date de sortie

Selon les rapports, la saison 5 de la série devrait sortir en 2021 au Japon. Cependant, il n’y a aucune confirmation sur les studios de production. Nous ne pouvons pas compter sur de nombreux rapports pour le moment sur la série. Les fans pensent que la nouvelle saison de la série est sur le point de frapper les plateformes de streaming et nous aurons bientôt une bande-annonce à regarder.

Nous pouvons également nous attendre à un certain retard dans la publication en raison de la pandémie mondiale. Il semble totalement qu’il n’y ait pas de nouvelles concrètes flottant sur le web à propos de la saison 5 de la série. Mais nous savons que la saison 5 arrivera certainement. Cependant, tant que la situation pandémique ne prévaudra pas, aucun travail de production ne sera effectué.

L’intrigue de High School DxD Saison 5

La saison 5 de High School DxD reprendra le scénario des volumes 11 et 12. Ce sera la dernière étape de l’arc Hero Oppai Drago. Il a été présenté dans la saison 4. Nous pouvons assister à Issei Hyodo à la Kuoh Academy. Les anges et les démons fréquentent l’Académie Kuoh.

L’histoire tournera autour de l’Issei. Un démon et une fille ange tombent amoureux d’Issei. Il serait maintenant intéressant de voir comment l’histoire évolue. C’est aussi dans l’air que la saison 5 est le dernier opus de la série.

La bande annonce de Highschool DxD Saison 5

Malheureusement, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans. Il n’y a pas encore de teaser ou de trailer officiel. Tout ce que nous pourrions faire maintenant, c’est attendre patiemment et espérer que le meilleur arrive.

