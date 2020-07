Hiatt a été reporté à la série de musique d’été Lowell 2021 – betanewsfr

Les responsables de la tour de PowerLowell Summer Music Series sont occupés à reporter à 2021 certains des spectacles qu’ils avaient prévus pour cet été après avoir annulé la série 2020 en raison du coronavirus. Gaelic Storm (9 juin), Joss Stone (10 juillet), le Colin Hay Band (2 août 2021) et Tower of Power (21 août 2021) sont déjà reportés. Gaelic Storm Le dernier à être reporté est le légendaire auteur-compositeur-interprète John Hiatt. Il jouera le 3 septembre 2021. Les billets coûtent 40 $, ou 140 $ pour des sièges premium, sur lowellsummermusic.org. Si vous pensez que vous n’avez jamais entendu une chanson de John Hiatt auparavant, vous vous trompez probablement. Vous venez peut-être de les entendre chanter par d’autres. Prenez, par exemple, «Thing Called Love», que Bonnie Raitt a également classée 11e en 1989. Cette même année, le Jeff Healey Band a porté «Angel Eyes» de Hiatt au 5e rang. Ensuite, il y a «Have a Little Faith in Me », Qui a été enregistré par plusieurs artistes, dont Joe Cocker et Mandy Moore, qui l’ont porté au 39e rang en 2003. Joss StoneLong célèbre comme un conteur expérimenté et un observateur attentif des rebondissements de la vie, Hiatt peut se mettre au cœur de une émotion noueuse ou un moment dans le temps avec juste une phrase lyrique ou spirituelle forte et incisive. Gaelic Storm est un mastodonte de la musique celtique depuis deux décennies dans une carrière qui a englobé le country, le bluegrass et le rock dans ses racines irlandaises. Les billets coûtent 34 $, ou 134 $ pour des sièges haut de gamme.Joss Stone est un chanteur soul britannique primé aux Grammy et Brit Awards qui a sorti sept albums et travaillé aux côtés de grands noms tels que Stevie Wonder, Gladys Knight, James Brown, Sting et Carlos Santana. Les billets coûtent 47 $ ou 147 $ pour les sièges premium. Le Colin Hay Band est la dernière tenue créée par le chanteur principal de Men At Work, connu pour ses tubes des années 80 «Who Can It Be Now?» et «Down Under». Il a également sorti 13 albums solo du Colin Hay Band. Les billets coûtent 45 $ ou 145 $ pour les sièges premium. Les membres de Tower of Power jouent ensemble leur musique soul injectée de funk depuis plus de cinq décennies et ont joué avec Elton John, Rod Stewart, Peter Frampton, Smokey Robinson et bien d’autres. Les billets coûtent 49 $ ou 149 $ pour les sièges premium.

