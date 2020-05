Hey! Aujourd’hui, c’est Top Gun Day! – Africadaidly

Cela signifie-t-il que nous sommes sur le point de nous enivrer et de regarder ensemble « Top Gun » – depuis nos propres maisons, en toute sécurité et en toute sécurité – une fois de plus!?

Eh bien, cela pourrait… mais non, le «jour» du «Top Gun» * fait référence au jour où nous célébrons la mort de Goose… euh, attendez, ce n’est pas bien. D’accord, c’est donc le jour où nous acclamons Tom Cruise et son cockpit immortel alors qu’il est entré dans la zone de danger pour la toute première fois (et non, ce n’est pas un gag de Mimi Rogers). «Top Gun Day» a été créé à l’origine par un site Web de fans pour célébrer la semaine de la sortie mondiale du film original – en mai 1986!

Alors, aujourd’hui, rassemblez le gang, pop dans le classique et voyez si vous avez toujours le sentiment amoureux de cette beauté d’un film!

* Ils ont même créé une page astucieuse sur le hub de Zuckerberg pour célébrer le grand jour de Maverick.

Lit la section «à propos de nous» de cette page, «Roger. Appelez la balle…. Le Top Gun Day est le 13 mai. Qu’est-ce que le Top Gun Day? Eh bien, c’est comme parler comme une journée de pirate, seule façon plus cool car cela vous permet de citer Top Gun toute la journée, de porter des lunettes de soleil aviateur (peu importe le prix), de faire comme si vous étiez un pilote de chasse ), jouer au volleyball en jeans et boire de la pruche – attendez, attendez – je veux dire de l’eau glacée. Participer à Top Gun Day est si facile que même Slider peut le faire. »

Et la meilleure nouvelle de toutes! Il y a un nouveau film « Top Gun », « Top Gun: Maverick » qui sortira le lendemain … ah, frick, oublie ça. (c’est maintenant décembre. Merde, soupe de chauve-souris).

« Top Gun » sortira dans une édition 4K brillante dans quelques semaines – – j’ai hâte de l’étudier en détail!



#TopGunDay

Louez ou achetez Top Gun sur Digital aujourd’hui.